СБУ обнаружила нелегальных торговцев техникой для "прослушки" и видеонаблюдения

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали схему несанкционированного сбыта специальной техники для негласного получения информации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, такие средства используются подразделениями правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности скрытой аудио- и видеозаписи.

По данным следствия, сделку организовало руководство коммерческой структуры в Запорожье. Делки имели официальную лицензию на продажу специальных технических средств негласного получения информации (СТС) исключительно государственным структурам, однако вопреки закону злоумышленники наладили систематическую реализацию спецсредств частным лицам. Заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль граждан Украины.

В ходе оперативно-розыскных и процессуальных действий правоохранители получили образцы спецтехники, которую участники преступной группы незаконно реализовывали "клиентам" через почтовые каналы связи. По результатам проведенных судебных экспертиз выяснено, что незаконно сбытые злоумышленниками предметы являются СТС.

Во время санкционированного обыска в офисе предприятия сотрудники Службы обнаружили и изъяли образцы спецтехники, бухгалтерские документы, техническую документацию, другие материалы по незаконной реализации СТС, а также электронную переписку с заказчиками.

Сейчас директору, заместителю директора и работнику предприятия-лицензиата, который отвечал за изготовление СТС и документации к ним, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.