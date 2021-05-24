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"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину, – CМИ

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства "Роснефти" в Украину.

Об этом сообщили участники рынка, передает enkorr.

"Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО", – сообщил собеседник издания, добавив, что поставка будет растаможена к концу 24 мая.

Как сообщалось, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Напомним, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая являлась крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+5
Це вже торгівля на крові, чи ще ні?
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25.05.2021 05:50
+3
Зе це поєзний ідіот Кремля, нічого добавити "Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину, – CМИ - Цензор.НЕТ 6924
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24.05.2021 22:16
+3
не, торговля на крови была два года назад, сейчас - меры по оздоровлению экономики после кризиса, эпидемии и рептилоидов. вы не понимаете, это - другое! (с)
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25.05.2021 08:34
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да ктоб сомневался, надо узнать какой украинский олигарх с азерами дружит, просто у медведчука отобрали, другому отдали, кто клоуну денег дал больше, а роснефти походу похрен , как покупали так и покупают, вывеску просто поменяли и карман, вот и всё, один хрен бабки в раисю уходят, так же и электричеством походу будет, обзовут по новому и все, покупаем не у белоруси а хрен знает у вьетнама например, хотя как осла не называй - конем всё равно не будет... также бабки будут и бульбофюреру и просто фюреру уходить, зато клоун заработает на том кто теперь украинцев доить будет
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24.05.2021 18:31 Відповісти
Почему Украина добывает так мало своей нефти, нужно увеличить добычу Украинской нефти в 5 раз для покрытия необходимости Украины. То, что не добывает Украина свою нефть - это диверсия против Украины в пользу врага - России. в Украине дохера нефти и еще нужно разведывать и ее еще во много раз больше и газа еще больше и других ресурсов больше. Украине нужны самые передовые технологии разведки ресурсов и нужно полностью свой рынок покрыть за счет своих ресурсов и остальное на экспорт. Ужасная власть - бестолковая и экономику они просто не способны поднять. Они тупо уничтожают экономику - беря кредиты. Нужно экспорт страны наращивать и быть рядов с развитыми странами по экспорту. Только экспорт приносит стране новые деньги. А те, кто будет добывать ресурсы и те кто их будет перерабатывать - это рабочие места. И продав товар на экспорт они получают деньги от иноземцев и тратят их внутри страны. А власть такая бестолковая, что все только сокращается и закрывается и разваливается и добыча и производства и ничего не модернизируют под новые рыночные условия и ничего не строится. Нужна власть, которая будет воспринимать Украину, как огромную компанию - мега-корпорацию, которую нужно запустить и чтобы все шестеренки крутились в механизме и конвейер Украинской продукции шел на экспорт на все мировые рынки и цель обеспечить человечество товарами, а за это Украина будет вознаграждена еще и деньгами.
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24.05.2021 20:27 Відповісти
Зе це поєзний ідіот Кремля, нічого добавити "Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину, – CМИ - Цензор.НЕТ 6924
показати весь коментар
24.05.2021 22:16 Відповісти
Це вже торгівля на крові, чи ще ні?
показати весь коментар
25.05.2021 05:50 Відповісти
не, торговля на крови была два года назад, сейчас - меры по оздоровлению экономики после кризиса, эпидемии и рептилоидов. вы не понимаете, это - другое! (с)
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25.05.2021 08:34 Відповісти
Торговля на крови - это когда при Порохе за свой счет на черном рынке детали для техники ВСУ покупали.

А когда при ЗЕ из бюджета топливо у Роснефти и кварталовские киношки для Роиси - это нормуль.
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25.05.2021 16:22 Відповісти
Не обольщайтесь,все топливо в Украине имеет российское происхождение ,разница только в том,какие политические группы в Украине контролируют поставки. От этого и зависит будет запрос на скандал и зраду или нет.
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25.05.2021 16:38 Відповісти
"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину, – CМИ - Цензор.НЕТ 3585
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25.05.2021 10:29 Відповісти
Мы не барыги какие-то! Наша торговля - это не как-либо что, а что-либо как! Мы это что-то одно, а вы - что-то другое. ©
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25.05.2021 10:50 Відповісти
Ну, теперь из Беларуси топливо можно и не покупать, так что ли?
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25.05.2021 12:44 Відповісти
І шоб ненька робила без агресорської пального
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25.05.2021 13:56 Відповісти
 
 