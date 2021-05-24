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Власти России пригрозили начать замедление работы Google

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Власти России пригрозили начать замедление работы Google

Власти России могут начать замедлять трафик Google из-за того, что компания не выполняет всех требований по блокировке контента.

Согласно сообщению Роскомнадзора, у Google есть сутки на удаление материалов, которые российские власти пытаются запретить, передает РБК.

По данным Роскомнадзора, Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный контент.

В общей сложности в Роскомнадзоре указали на 5 тыс. материалов на YouTube, удаления которых добиваются российские власти указывая причиной призывы к экстремизму и решения судов.

Как сообщалсь, ранее Роскомнадзор объявил, что Twitter удалил более 91% запрещенной властями России информации, поэтому ведомство решило отменить свое решение о замедлении трафика сервиса "в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi)", но сохранить замедление на мобильных устройствах.  

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 1 марта. Согласно данным Downdetector, попытка блокировки затронула в РФ не только Twitter, но и сайты ряда российских банков, а также госорганов РФ – Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации.

Напомним, в июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, пояснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".

В феврале Дуров признал, что мессенджер Telegram заблокировал ряд оппозиционных российских каналов. По словам основателя Telegram, эти каналы публиковали телефонные номера и адреса судей, прокуроров и силовиков, причастных к подавлению протестных акций в РФ.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  РБК


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