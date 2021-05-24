БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1568 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиНерухомість
270 0
банки (6398) іпотека (280) кредит (2937)

Объем выданных банками льготных ипотечных кредитов превысил 250 миллионов

Новини БізнесЦензор Фінанси Нерухомість

Объем выданных банками льготных ипотечных кредитов превысил 250 миллионов

По состоянию на 24 мая уполномоченными банками в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписано 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в том числе на первичный рынок жилья пришлось 26% выданных кредитов, на вторичный – 74%.

Кроме того, на рассмотрении банков находится 623 заявки на участие в программе на общую сумму 550,8 млн грн.

За прошлую неделю объем выданных кредитов по программе вырос на 14%, количество и объем поданных заявок увеличились на 9%.

Сейчас к участию в программе присоединились 14 банков.

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Первый кредит по программе был выдан 1 марта.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 