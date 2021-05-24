Авиакомпания МАУ запустит рейсы из Киева в самый северный эмират ОАЭ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 24 июня запускает рейсы из международного аэропорта "Борисполь" (Киев) в г. Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, вылеты из Киева запланированы по понедельникам и четвергам.

После прибытия все туристы проходят обязательное ПЦР-тестирование в аэропорту. Кроме того, бесплатное ПЦР-тестирование они также могут пройти перед возвращением в Украину.

Как отмечается в сообщении, МАУ – вторая коммерческая компания, которая будет летать в аэропорт Рас-эль-Хайма.

Рас-эль-Хайма – один из Объединенных Арабских Эмиратов, он расположен на берегу Персидского залива на севере страны. Разделен бухтой на две части – старую и новую. Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в сорока минутах езды от г. Дубай и в трех часах езды от г. Абу-Даби.