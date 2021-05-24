Литва запретила полеты над территорией Беларуси

Правительство Литвы запретило самолетам, которые летят в Литву и из нее, пролетать в воздушном пространстве Беларуси.

Согласно принятому решению, запрет вступает в силу 25 мая в 00 часов по местному времени, передает Интерфакс-Украина.

Правительство страны приняла такое решение в понедельник после того, как Беларусь принудила к посадке в Минске летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет авиакомпании Ryanair ради ареста одного из его пассажиров.

"Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они, к сожалению, не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам", – сказал министр транспорта Марюс Скуодис.

Госпредприятию Oro navigacija поручено довести эту информацию до сведения пилотов.

В свою очередь МИД Литвы рекомендовал своим гражданам не посещать Беларусь, а находящимся сейчас в этой стране – покинуть ее.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.