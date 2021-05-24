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Первый энергоблок Белорусской АЭС готов к промышленной эксплуатации, – "Росатом"

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Первый энергоблок Белорусской АЭС готов к промышленной эксплуатации, –

На Белорусской атомной станции успешно завершен этап комплексного опробования первого энергоблока, после чего энергоблок готов к промышленной эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе "Росатома", передает Интерфакс.

"Энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел этап комплексного опробования. Это заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации каждого атомного объекта, теперь блок готов к промышленной (коммерческой) эксплуатации", – сказано в сообщении российской компании.

Как сообщалось, в начале ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС был подключен к объединенной энергосистеме Беларуси для проведения испытаний.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Напомним, Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


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