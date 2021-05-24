Медики продавали поддельные тесты на коронавирус в Днепре, – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали схему медработники одного из областных учреждений.

По данным следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи подложных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные заведения в Украине.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки у "делков" колебалась до 1 тыс. грн, в зависимости от срочности ее получения.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала года, ежедневно выдавалось в среднем 5 поддельных справок. Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

В настоящее время устанавливаются иные лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.