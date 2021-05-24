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Госстат зафиксировал резкий рост промпроизводства на фоне прошлогоднего локдауна

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Госстат зафиксировал резкий рост промпроизводства на фоне прошлогоднего локдауна

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2021 года в годовом выражении ускорился до 13% с 2,1% по итогам марта и падения на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в апреле составил 12,5%.

В то же время по сравнению с мартом промышленное производство в апреле сократилось на 3,2%, хотя с учетом сезонной корректировки Госстат фиксирует его рост на 2,7%.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в апреле 2021 года к апрелю 2020 года зафиксирован рост на 18%, в добывающей промышленности и разработке карьеров на 6,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,5%

При этом в январе-апреле рост промпроизводства составил 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что рост промпроизводства в апреле 2021 года зафиксирован на фоне низкой сравнительной базы из-за введенного в марте-апреле 2020 года локдауна. Так, по данным Госстата промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в марте 2021 года выросло в годовом выражении на 2,1% после падания на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

При этом в январе-марте падение промпроизводства замедлилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Манипуляция, они сравнивают с апрелем 2020, когда все были на карантине.
В то же время по сравнению с мартом промышленное производство в апреле сократилось на 3,2%Источник: https://biz.censor.net/n3267138
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24.05.2021 17:13
+4
"Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика" Пример: чулочная фабрика не работала, а потом связала одну пару носков, рост производства 100%. Другой пример: носки стоили 25 грн, а потом подорожали до 50 грн., рост тоже 100%.
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24.05.2021 23:55
+1
Напоминает старый анекдот про Чапаева и Петьку: "и тут мне карта как пошла"...
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24.05.2021 20:24
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Манипуляция, они сравнивают с апрелем 2020, когда все были на карантине.
В то же время по сравнению с мартом промышленное производство в апреле сократилось на 3,2%Источник: https://biz.censor.net/n3267138
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24.05.2021 17:13 Відповісти
"Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика" Пример: чулочная фабрика не работала, а потом связала одну пару носков, рост производства 100%. Другой пример: носки стоили 25 грн, а потом подорожали до 50 грн., рост тоже 100%.
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24.05.2021 23:55 Відповісти
Пром.производсиво растет, а финансов в кармане у населения все меньше и меньше, а сливки остаются в офшорах, как в внешних так и через внутренние-фирмы бабочки,- и кто это все все делает?-непонятно, наверное баба Клава на базаре,-нехорошо налоги не платить , надо срочно обелетить кассовым оппаратм.
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24.05.2021 20:15 Відповісти
Напоминает старый анекдот про Чапаева и Петьку: "и тут мне карта как пошла"...
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24.05.2021 20:24 Відповісти
Премьер-министр Шмыгаль прочел данные Госстата о нежданном-негаданном росте промпроизводства и философски заметил:ТА НУ НАХ...неужто таки коноплю легализовали?? Госстат зафиксировал резкий рост промпроизводства на фоне прошлогоднего локдауна - Цензор.НЕТ 3048
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24.05.2021 21:19 Відповісти
мы впереди планеты всей.....
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25.05.2021 08:50 Відповісти
Началось рисование,у потроха и винницкого торговца трусами тоже был рост ввп аж 4 процента,только никто не замечал этого в реальной жизни,художники на работе.
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25.05.2021 12:43 Відповісти
Китай курить
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25.05.2021 13:25 Відповісти
Энергоносители выросли в цене . Конечный продукт подорожал- вуаля.
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25.05.2021 13:34 Відповісти
Манипуляция в том, что если в прошлом году предприятие остановилось, а сегодня изготовило хоть одно изделие, то прирост 100%. Всем при этом похрен, что до этого оно делало 1 млн. таких изделий в год.
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25.05.2021 14:37 Відповісти
а вот как казино запустят...!
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25.05.2021 15:22 Відповісти
 
 