Программу льготных кредитов "5-7-9%" расширят на покупку земли, – Лещенко
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Финансовая поддержка аграриям при внедрении рынка земли будет предоставляться по программе " Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Земля", передает Укринформ.
Лещенко отметил, что в соответствии со стратегией земельных правоотношений финансовая поддержка во время переходного периода при внедрении рынка земли будет предоставляться по государственной программе "5-7-9%".
Также министр подчеркнул, что передача земли общинам перестает быть лозунгом, а является фактическим и юридическим моментом, поскольку с момента подписания закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" происходит полноценное восстановление права органов местного самоуправления на распоряжение землями.
Лещенко подчеркнул: чтобы иметь полную открытую систему данных о том, кто владелец земли, кто сколько платит налогов на этой земле, каким образом они приобретены, нужны оцифровки земли, и каждый гражданин Украины сможет в режиме реального времени получить доступ ко всей информации.
Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас обозначил пять основных шагов, которые ЕС, США и Всемирный банк считают решающими для успешной реализации земельной реформы.
В частности, он отметил следующие условия:
- три резолюции Кабинета министров, в том числе автоматическая проверка лимита собственности на 100 га;
- коммуникационная кампания для владельцев земель;
- государственная система мониторинга продажи/аренды земли;
- антикоррупционный аудит Госгеокадастра;
- доступ к кредитам для фермеров сразу после открытия рынка.
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