Евросоюз может ввести запрет на полеты над Беларусью и наземный транзит, – СМИ

В Европейском союзе рассматривают возможность ввести запрет на посадки самолетов государственной авиакомпании "Белавиа" во всех аэропортах на территории ЕС.

Как сообщают источники Financial Times, 24 мая лидеры стран Евросоюза проведут встречу, на которой будет рассмотрен ряд дополнительных санкционных ограничений против Беларуси.

"На сегодняшней встрече лидеры блока рассмотрят меры, включающие введение запрета посадки самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропортах ЕС", — указывают в издании.

Также Евросоюз может объявить белорусское воздушное пространство небезопасным для полетов. Кроме того, лидеры стан ЕС могут расширить санкции против белорусских чиновников, добавив замораживание активов и запреты на поездки на территории блока.

В тоже время источники Bloomberg сообщают, что главы европейских стран среди возможных ограничений рассмотрят запрет на полеты над Беларусью, а также блокировку наземного транзита в ЕС из страны.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Представители Ryanair заявили, что считают принудительное приземление своего лайнера в Минске "актом воздушного пиратства".