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Кабмин переименовал Министерство экономики

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин переименовал Министерство экономики

Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Министерство экономики Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №504 от 21 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству экономики в месячный срок поручено представить на рассмотрение Кабмина предложения о внесении в акты законодательства изменений в связи с переименованием.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Перед этим Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
нет, но реформа мля!
Кабмин переименовал Министерство экономики - Цензор.НЕТ 8029
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24.05.2021 15:53
+4
Що від цього зміниться?
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24.05.2021 14:50
+2
Это типа кровати переставляют....
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24.05.2021 18:10
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Що від цього зміниться?
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24.05.2021 14:50 Відповісти
нет, но реформа мля!
Кабмин переименовал Министерство экономики - Цензор.НЕТ 8029
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24.05.2021 15:53 Відповісти
Бубочка радуется, что у него и Ленки закончилась эпоха бедности. Кабмин переименовал Министерство экономики - Цензор.НЕТ 4756
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24.05.2021 21:38 Відповісти
а у 73% почалась, бо, якщо десь прибуває, то у когось убуває
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25.05.2021 11:21 Відповісти
а чому не одразу у студія "95квартал"? і заразом увесь кабмін? а шо - і "па-пріколу" і по суті не далеко від істини...
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24.05.2021 15:38 Відповісти
Дети мои, не думайте что это просто ерунда!
В связи с переименованием старое министерство ликвидируется им ВСЕ ЕГО РАБОТНИКИ ЗАКОННО УВОЛЬНЯЮТСЯ. Если нужно, скажем, законно избавиться от какого-то замминистра...
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24.05.2021 16:19 Відповісти
Когда уже кабмин переименуете в Офис Министров Украины (ОФУ)?
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24.05.2021 17:25 Відповісти
це велика перемога уряду реформатора ЗЕ,пересування стільців з місця на місце і так всі п'ять років буде...
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24.05.2021 17:54 Відповісти
Это типа кровати переставляют....
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24.05.2021 18:10 Відповісти
А вы, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь (с) -писал дедушка Крылов в позапрошлом веке. Как в воду глядел. Я имею ввиду зебанутый кабмин. Ну не годится это стадо ЗЕбанутых баранов для управления Украиной.
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24.05.2021 21:36 Відповісти
Из украинской экономики убрали "развитие" - НЕ ПРИЖИЛОСЬ!
Кабмин переименовал Министерство экономики - Цензор.НЕТ 5666
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25.05.2021 08:13 Відповісти
Кровати переставили в борделе...
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25.05.2021 08:36 Відповісти
Мощная реформа!

****** меняйте (с)
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25.05.2021 08:51 Відповісти
оце тепер заживемо Кабмин переименовал Министерство экономики - Цензор.НЕТ 5829
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25.05.2021 11:19 Відповісти
"Патужна рехворма!" Результат эпической битвы между самокатчиками и велосипедистами оказался в пользу последних.
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25.05.2021 12:27 Відповісти
 
 