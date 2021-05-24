"Приватбанк" запустил денежные переводы по номеру телефона

Государственный "Приватбанк" запустил в приложении услугу денежных переводов по номеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю больше не нужно передавать номер карты - только номер телефона", – говорится в сообщении.

В банке объяснили: чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", стоит обновить мобильное приложение "Приват24", выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Включить переводы по телефону".

"Теперь чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24 надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне, выбрать получателя из телефонной книги. Деньги поступят получателю онлайн", – пояснили в "Приватбанке".