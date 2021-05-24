Госпредприятие нефтегазового комплекса уклонилось от уплаты налогов на 1,1 миллиарда, – Офис генпрокурора

Следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы обнаружило, что один из государственных акционерных обществ нефтегазового комплекса искажало налоговую отчетность, что привело к непоступлению в госбюджет на 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что обозначенная сумма была возмещена.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что всего в 2021 году под руководством прокуратуры ГФС обеспечила возмещение неуплаченных сумм налогов на более 1,8 млрд грн, что на 758 млн грн больше, чем в течение всего 2020 года.