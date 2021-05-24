Глава Ryanair назвал действия властей Беларуси актом воздушного пиратства (обновлено)

Ирландский лоукостер Ryanair считает принудительное приземление своего лайнера в Минске "актом воздушного пиратства".

Согласно заявлению авиакомпании, сейчас ведется расследование этого инцидента, передает Интерфакс-Украина.

"Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера (23 мая) перенаправили рейс FR4978 в Минск, это акт воздушного пиратства", – сказано в заявлении.

"Этот вопрос на данный момент рассматривается органами безопасности ЕС и НАТО. Ryanair сотрудничает с ними в полном объеме. Мы не можем более подробно комментировать эту проблему по причинам безопасности", – отмечается в документе.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в интервью ирландской радиостанции Newstalk назвал инцидент с принудительной посадкой самолета в Минске "случаем поддерживаемого государством угона… поддерживаемого государством пиратства".

По его словам, на борту рейса FR4978, очевидно, находились агенты белорусского КГБ, передает Deutsche Welle.

"Мы предполагаем, что несколько агентов КГБ покинули борт в аэропорту (в Минске, – ред.). Похоже, что похищение журналиста и его спутницы было целью властей", – отметил О'Лири.

Глава лоукостера назвал "очень тревожным" то, что персонал и пассажиры самолета в течение нескольких часов удерживались вооруженными людьми, и похвалил экипаж лайнера за "феноменальную работу".

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни призвал ЕС дать "очень ясный ответ" на произошедшее. Руководство Беларуси не имеет демократической легитимности и ведет себя как диктатура, заявил он телерадиокомпании RTÉ.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.