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Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных

Урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году (МГ) может превысить 100 млн тонн.

Об этом сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда – урожая зерновых и масличных культур в 100 млн тонн", – сказал он.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 МГ на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 96,25 млн. тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.

По данным ассоциации зернотрейдеров, Украина получит один из лучших урожаев, если погодные условия в дальнейшем будут благоприятными. Экспорт в 2021/2022 МГ может достичь 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне УЗА прогнозирует 46,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
Рекордные урожаи в Украине , как и рекордные цены на газ, руду приведут к благополучию не население, а того кто приватизировал и контролирует эти активы у государства, тоесть колониальную, олигархическая власть, как в Бразилии или Африке, когда в богатейших природными ресурсами станах в которых владеют всем 20 семей и еще 1% живет богато, а остальные бедно, себе вакцину купить не могут, потому, что как говорят в ООН - бедные.А почему бедные, как говорил Поршенко,-тому, що дурні,ну еще кто то говорил из власти не помню, потому, что биомасса и против Зеленского реформ по которым главной задачей власти не благосостряние народа на своей Земле, производя продукты питания, а продажа Земли и игорный бизнес.
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24.05.2021 20:44
+2
Ну и нахрена землю тогда продавать?
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24.05.2021 14:56
+1
Ничего он зеленые борятся с СО2 в атмосфере, так что скоро рекордные урожаи закончатся по всей Земле
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24.05.2021 15:46
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колись інформація про врожай була прихована ! бо це стратегія державного планування
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24.05.2021 13:39 Відповісти
даешь рекордные надои зерновых
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24.05.2021 13:54 Відповісти
Стибрена земля: Прямим текстом

https://www.youtube.com/watch?v=gKstX6qki40
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24.05.2021 22:56 Відповісти
Зеленский и "Слуги" продали Украинскую Землю, 72% территории страны. За это преступление им положено пожизненное заключение.
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25.05.2021 00:04 Відповісти
Ну и нахрена землю тогда продавать?
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24.05.2021 14:56 Відповісти
Рекордные урожаи в Украине , как и рекордные цены на газ, руду приведут к благополучию не население, а того кто приватизировал и контролирует эти активы у государства, тоесть колониальную, олигархическая власть, как в Бразилии или Африке, когда в богатейших природными ресурсами станах в которых владеют всем 20 семей и еще 1% живет богато, а остальные бедно, себе вакцину купить не могут, потому, что как говорят в ООН - бедные.А почему бедные, как говорил Поршенко,-тому, що дурні,ну еще кто то говорил из власти не помню, потому, что биомасса и против Зеленского реформ по которым главной задачей власти не благосостряние народа на своей Земле, производя продукты питания, а продажа Земли и игорный бизнес.
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24.05.2021 20:44 Відповісти
Нужно наращивать во всех культурах урожай и беспрерывно работать над увеличением экспорта из Украины на весь мир покрывать. Украина должна стать житница мира по всем продуктам. И нужно самые передовые технологии закупать и создать институт, как в Нидерландах по выращиванию. Теплицы, свет, удобрения, грунты, гидропонный вид выращивания без грунта и корни в воде и т.д. Потом технику самую передовую нужно для сажания и сбора и дроны нужны само обрабатывающие участки и т.д. Маленькие Нидерланды в топе по продаже картошки, а Украина здоровенная и с черноземом должна вообще по всем культурам быть топ 1. Чем больше будет экспорт, тем больше будет с продаж идти денег в Украину. Агросектор должен быть под многими созданными новыми министерствами и каждый за отдельные виды и по экспорту и по выращиванию. Или нужно создавать мощные компании государственные аграрные и на весь мир должны работать. И они должны не только сырьем продавать, а и создавать по миру рестораны и также на другие рестораны и сети заключать контракты на поставки. И море продукции нужно изобретать и также, как кока-кола во всех магазинах, то также должна быть во всех магазинах мира Украинская продукция и рекламы нужно по всему миру. И нужно поставлять материалы и для одежды и слиться вообще со всем надо и поставлять ингредиенты ко всему и во всех сферах. Украине нужно тысячи и тысячи людей во власти, которые будут работать во всем мире и делать экспорт Украины топовым, как у топовых стран!
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24.05.2021 15:02 Відповісти
Але чим більший урожай, тим менша ціна. Харчі це не айфони...
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24.05.2021 18:27 Відповісти
Если много покупателей на урожай, то урожая дефицит образовывается и цена растет. Потому и говорю на весь мир нужно продавать и в Азию и на восток и в Африку и тем более у них у всех вечная беда с саранчой, которая сжирает все на своем пути - адское зрелище. И в эти точки должна Украина сразу продавать урожай. И по всему остальному миру тоже. В каждой стране должно быть развернуто Украинское торговое представительство и которое должно постоянно работать над заключениями договоров - контрактов на поставки Украинской продукции.
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24.05.2021 19:18 Відповісти
Так Україна і так в топі. За 2020 рік продала на 20 млрд.дол. (це майже половина доходів бюджету), 1 місце у світі - олія, 4 -хліб, і так майже по кожній позиції. Тільки нам від цього ні холодно, ні жарко - і масло з хлібом знову рекордно подорожчали.
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24.05.2021 23:04 Відповісти
Хахаха куда продала и что ? Сырье в Африку? Бугагага На европейском рынке есть правила И квоты- туда не пускают.... Как дети ей богу.... Продают все в арабию и Африку....и не продукцией а тупо валом...Как говорил Петросян в своё время « чем больше урожай получим - тем больше его получат туземцы племени тумба Юмба которые пойдут по пути коммунизма....Бугагага......
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24.05.2021 23:57 Відповісти
Как-то Войнович писал про садовода-энтузиаста Гладышева, выращивающего ПУКС - путь к социализьму. Вверху помидоры, внизу - картошка... Правда, на первых опытах не росли ни помидоры, ни картошка, но то таке...
В конце концов он написал донос в ГПУ...
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25.05.2021 10:52 Відповісти
Ничего он зеленые борятся с СО2 в атмосфере, так что скоро рекордные урожаи закончатся по всей Земле
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24.05.2021 15:46 Відповісти
да, это надо иметь талант, чтоб такое выдать
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24.05.2021 16:28 Відповісти
Вы знаете, что главный виновник парникового эффекта это коровы?
Так что не за горами сокращение поголовья скота. Вот пожалуйста ссылка на статью в журнале "Biogeosciences" :
https://bg.copernicus.org/articles/14/1403/2017/
Изучите, убедитесь, что товарищ глубоко прав.
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24.05.2021 16:40 Відповісти
дык что, продукты подешевеют, да же ж?..
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24.05.2021 16:39 Відповісти
Продукція не може коштувати дешевше, ніж на світових ринках, плюс логістика і податки. Інакше це шлях до дефіциту.
Питання не у високій ціні, а в малих доходах, але це залежить від того, хто як працює, і наскільки він конкурентний на ринку праці.
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24.05.2021 17:19 Відповісти
Да, але не в Україні)
В Україні харчі повинні даром бути для місцевих. Як в Перській затоці бензин
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24.05.2021 18:28 Відповісти
Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай

Зерна будет так много, что половина сгниёт. Жди подорожания хлеба.
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24.05.2021 18:29 Відповісти
А толку нам простим людям від "такої радісної новини" - чергового рекордного врожаю. Держрезерву не має і ніхто про нього вже не згадує, і відповідальності за його розкрадання і знищення не поніс і не понесе. Регулювання цін на продукти виживання, вже не має. Все зерно знову вивезуть за кордон і продадут тим, хто зможе за нього заплатити (китайцям, арабам і ситим європейцям). А у нас знову хліб подожчає. Всі кошти знову осядуть в офшорах, а олігархи-землевласники знову відіжмуть у держави повернення НДС...Ми впевнено повторюємо шлях Аргентини, залишилося дочекатися 1 липня, коли вся вкрадена у народу земля буде офіційно легалізована у нових власників.
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24.05.2021 22:59 Відповісти
Але навідміну від сусіда Аргентини у нас не має Піночета.... Вірно мислиш.... ще до розвалу совку я слухав ВВС на напівлегальний приймач... Так от дисиденти які втекли на захід саме і прогнозували по якому шляху підуть пост радянські країни ... Саме цікаве те що прогнозували Латиноамериканський тип та Европейський тип капіталізму .... Прибалтів «прогнозували» до Европейського типу Чехословакія Литва Латвія .... А Білорусь Україна Казахстан Киргизстані Узбекистан та ін - до латиноамериканського ... Більш того - «кочевнікам» прогнозували жорстку диктатуру у стилі тоталітаризму з культом «вождів» ..... отака х#ня малята...
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25.05.2021 00:04 Відповісти
Нужно другие культуры земледельческие и животноводческие увеличивать, нужно Украину в том по всему вывести по экспорту. И нужно также производить продукты из этого всего и алкогольные и одежду производить и кучу всего вообщем с этих матерьалов можно делать.
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25.05.2021 01:38 Відповісти
Рекордный урожай,-это хорошо, только кто получит с этого выгоду? НАМ господа - реформаторы во главе с Зеленским "объсняют", мол открытие рынка Земли это благо для экономики страны, мол все остальное популизм ведущий страну к краху.
Простыми арифмитическими действиями, которыми нас учили в 3 классе и используя информацию, которой владеют люди работающие в сельхоз.отрасли и конечно эту информацию имеет власть начиная от налоговой и заканчивая банками, иностранцами,"реформаторами "и самим Зеленским подсчитываем, как распределяется доход от урожая, если он произвелен в сельхоз кооперативе где акционерами являются пайщики по 10 га или в агрохолдинге с небольшим колличеством участников, ведь согласно новому закону покупать землю могут не только физические лица но и юридические по 100 га на чел.таким образом найдя 100 зависимых людей например, родственников заключенных или студентов, бомжей и , заплатив им по 300$ можно организовать агропредприятие и за деньги какого-то богатого человека или кредита в банке выкупить 100 га х100 чел=10 тыс.га.Земли у громады или у частных лиц макимум по 3 тыс.$ за га, затем через фирму "бабочку", под крышей налоговой и банка, покупаем технику по обработки Земли и например подсолнечных семян, по завышенным ценам,выводя через фирму бабочку приьыль,делая заведомо не возвратный кредит, таким образом банк , естественно через суд забирает залог,-Землю и технику и на аукционе перепродает, ну помните, как банки продавали залоги на "открытом" аукционе через "Прозор"с дисконтом 90%, ну пусть с дисконтом 30%,уже своему агрохолдингу, где владельцами могут быть иностранцы, а значит офшоры , владельцами которых могут быть полтики и теже банкиры,которые выдали кредит а убытки вкладчикам от дисконта заплатит государство с бюджета , тоесть с кармана тех же вкладчиков банка, то что делал господин Порошенко, через Гонтареву, страдающую на чужбине из за гонений, авто подожгли.
Ну, а теперь как будет распрелелятся выгода от самого урожая, которая делится на зарплату и прибыль.
По современным технология для обработк Земли в 10 тыс.га надо 150 человек ,+ 30 на линию по переработки подсолнечника в масло всего 180 человек с средней месячной зарплатой 10 тыс.грн. и соц.страхованием пенсии 2 тыс. Итого 12 тыс.грн.х12 месяцев в год =144 тыс.на работника и на их колличество 180 работников ,- итого плучаем = 26 милл.грн.почти 1 миллн. $- выгода от рабочих мест населению и в том числе государству 20% подох.налог.И эта выгода величина постоянная независимо производится урожай агрохолдингом или сельхрз кооперативом, так как технологии одинаковы, а вот получаемая прибыль в ращмере 800 $ с 1 га с учетом каждого 5 неурожайного, а значит неприбыльного года , так же с учетом переработки сырья- подсолничника в масло или зерна, буряка в туже муку, сахар идет владельцу,в сумме 800 $ с 1 га.х10 тыс.га= 8 миллн. $ если это агрохолдинг, то скорее всего пойдет в офшор нескольким акционерам-олигархам,и налог на приьыль будет уплачен за границей, если сельхоз кооператив по европейскому способу владения и организации производства урожая где акционеры 1000 пайщиков по 10 га - пай на семью, то прибыль распределится по 8 тыс $ в год каждой семье пайщиков (8 миллн. $ /1000) из которых 180 человек может работать у себя в кооперативе , а прибыль скорее всего останется в Украине, потому как 1000 акционеров врядли смогут договориться делить справедливо и надежно прибыль, через офшор, а только через украинское законодательство, таким образом прибыль в размере 8 миллн.остается в Украине у населения, из которой будут упоачен налог на прибыль 18%,а не у олигархов за границей, двигая экономику потенциальным спросом,за что так ратует Зеленский, освобождая олигархов от налогов, зачем?так вот же деньги, ну а олигархи же свои, а народ нет. Если все эти расчеты перевести в маштаб страны как делают это власти и умножить прибыль от урожая на 40 миллн.га украинской Земли то становится понятно на кого работает власть на народ или на себя прикарманив прибыль от урожая 40 миллн.га ×800 $- 32 миллрд. $ в год плюс Землю, как актив который можно заложить в заставу иностранным банкам под кредит с хорошим для банка 4% годовых в сумме 70% от стоимости майна , а майно - Землю оценят как залог 32 миллрдх100%/4= 800 миллрд. $×0.7=560 миллрд. $.Вот и вся арифметика , Зеленский, Порошенко и Голос хотят выдурить у народа Землю залоговой стоимостью 560 миллрд. $,на которой можно зарабатывать 32 миллрд. $ в год 4 миллн.семей по 8 тыс. $ в год, прикарманив все себе и своим партнерам, украинцев же хотят оставить без Земли и средств существования.Чистая колонизация под вопли о популизме когда деньги остаются у людей, люди по их меркам должны работать получая голую зарплату, а вот когда они таким образом зарабатывают на ренте Земли ни производя ни чего нового за 30 лет,-это уде не популиз, вернуть деньги вкладчикам это тоже популизм, а вот кинуть их и дердаву это развитая экономика, только воровская, олигархическая, которая народ ставит на грать выживания, они и называт людей биомассой-расходный материал, а не прячится ли за так зваными реформами обыкновенный нацызм власти по отношению к народу, не дай Бог говарит сердце, а и в правду идем туда- говорит разум, надо сворачивать пока не поздно.
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25.05.2021 15:08 Відповісти
 
 