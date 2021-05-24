Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных
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Урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году (МГ) может превысить 100 млн тонн.
Об этом сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда – урожая зерновых и масличных культур в 100 млн тонн", – сказал он.
Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 МГ на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 96,25 млн. тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.
По данным ассоциации зернотрейдеров, Украина получит один из лучших урожаев, если погодные условия в дальнейшем будут благоприятными. Экспорт в 2021/2022 МГ может достичь 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне УЗА прогнозирует 46,8 млн тонн.
Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=gKstX6qki40
В конце концов он написал донос в ГПУ...
Так что не за горами сокращение поголовья скота. Вот пожалуйста ссылка на статью в журнале "Biogeosciences" :
https://bg.copernicus.org/articles/14/1403/2017/
Изучите, убедитесь, что товарищ глубоко прав.
Питання не у високій ціні, а в малих доходах, але це залежить від того, хто як працює, і наскільки він конкурентний на ринку праці.
В Україні харчі повинні даром бути для місцевих. Як в Перській затоці бензин
Зерна будет так много, что половина сгниёт. Жди подорожания хлеба.
Простыми арифмитическими действиями, которыми нас учили в 3 классе и используя информацию, которой владеют люди работающие в сельхоз.отрасли и конечно эту информацию имеет власть начиная от налоговой и заканчивая банками, иностранцами,"реформаторами "и самим Зеленским подсчитываем, как распределяется доход от урожая, если он произвелен в сельхоз кооперативе где акционерами являются пайщики по 10 га или в агрохолдинге с небольшим колличеством участников, ведь согласно новому закону покупать землю могут не только физические лица но и юридические по 100 га на чел.таким образом найдя 100 зависимых людей например, родственников заключенных или студентов, бомжей и , заплатив им по 300$ можно организовать агропредприятие и за деньги какого-то богатого человека или кредита в банке выкупить 100 га х100 чел=10 тыс.га.Земли у громады или у частных лиц макимум по 3 тыс.$ за га, затем через фирму "бабочку", под крышей налоговой и банка, покупаем технику по обработки Земли и например подсолнечных семян, по завышенным ценам,выводя через фирму бабочку приьыль,делая заведомо не возвратный кредит, таким образом банк , естественно через суд забирает залог,-Землю и технику и на аукционе перепродает, ну помните, как банки продавали залоги на "открытом" аукционе через "Прозор"с дисконтом 90%, ну пусть с дисконтом 30%,уже своему агрохолдингу, где владельцами могут быть иностранцы, а значит офшоры , владельцами которых могут быть полтики и теже банкиры,которые выдали кредит а убытки вкладчикам от дисконта заплатит государство с бюджета , тоесть с кармана тех же вкладчиков банка, то что делал господин Порошенко, через Гонтареву, страдающую на чужбине из за гонений, авто подожгли.
Ну, а теперь как будет распрелелятся выгода от самого урожая, которая делится на зарплату и прибыль.
По современным технология для обработк Земли в 10 тыс.га надо 150 человек ,+ 30 на линию по переработки подсолнечника в масло всего 180 человек с средней месячной зарплатой 10 тыс.грн. и соц.страхованием пенсии 2 тыс. Итого 12 тыс.грн.х12 месяцев в год =144 тыс.на работника и на их колличество 180 работников ,- итого плучаем = 26 милл.грн.почти 1 миллн. $- выгода от рабочих мест населению и в том числе государству 20% подох.налог.И эта выгода величина постоянная независимо производится урожай агрохолдингом или сельхрз кооперативом, так как технологии одинаковы, а вот получаемая прибыль в ращмере 800 $ с 1 га с учетом каждого 5 неурожайного, а значит неприбыльного года , так же с учетом переработки сырья- подсолничника в масло или зерна, буряка в туже муку, сахар идет владельцу,в сумме 800 $ с 1 га.х10 тыс.га= 8 миллн. $ если это агрохолдинг, то скорее всего пойдет в офшор нескольким акционерам-олигархам,и налог на приьыль будет уплачен за границей, если сельхоз кооператив по европейскому способу владения и организации производства урожая где акционеры 1000 пайщиков по 10 га - пай на семью, то прибыль распределится по 8 тыс $ в год каждой семье пайщиков (8 миллн. $ /1000) из которых 180 человек может работать у себя в кооперативе , а прибыль скорее всего останется в Украине, потому как 1000 акционеров врядли смогут договориться делить справедливо и надежно прибыль, через офшор, а только через украинское законодательство, таким образом прибыль в размере 8 миллн.остается в Украине у населения, из которой будут упоачен налог на прибыль 18%,а не у олигархов за границей, двигая экономику потенциальным спросом,за что так ратует Зеленский, освобождая олигархов от налогов, зачем?так вот же деньги, ну а олигархи же свои, а народ нет. Если все эти расчеты перевести в маштаб страны как делают это власти и умножить прибыль от урожая на 40 миллн.га украинской Земли то становится понятно на кого работает власть на народ или на себя прикарманив прибыль от урожая 40 миллн.га ×800 $- 32 миллрд. $ в год плюс Землю, как актив который можно заложить в заставу иностранным банкам под кредит с хорошим для банка 4% годовых в сумме 70% от стоимости майна , а майно - Землю оценят как залог 32 миллрдх100%/4= 800 миллрд. $×0.7=560 миллрд. $.Вот и вся арифметика , Зеленский, Порошенко и Голос хотят выдурить у народа Землю залоговой стоимостью 560 миллрд. $,на которой можно зарабатывать 32 миллрд. $ в год 4 миллн.семей по 8 тыс. $ в год, прикарманив все себе и своим партнерам, украинцев же хотят оставить без Земли и средств существования.Чистая колонизация под вопли о популизме когда деньги остаются у людей, люди по их меркам должны работать получая голую зарплату, а вот когда они таким образом зарабатывают на ренте Земли ни производя ни чего нового за 30 лет,-это уде не популиз, вернуть деньги вкладчикам это тоже популизм, а вот кинуть их и дердаву это развитая экономика, только воровская, олигархическая, которая народ ставит на грать выживания, они и называт людей биомассой-расходный материал, а не прячится ли за так зваными реформами обыкновенный нацызм власти по отношению к народу, не дай Бог говарит сердце, а и в правду идем туда- говорит разум, надо сворачивать пока не поздно.