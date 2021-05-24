Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси (обновлено)

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

Такое решение стало реакцией на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, передает Интерфакс-Украина.

По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.

В свою очередь главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо сообщил, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания также решила избегать белорусского воздушного пространства.

Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group в свете инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска также решила изменить маршруты движения самолетов с целью облета воздушного пространства Беларуси.

Входящие в группу чартерный перевозчик KlasJet и компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов, отмечается в сообщении компании.

Согласно данным международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет Wizz Air, выполняющий рейс Киев-Таллин, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши. По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.

Также маршруты изменила авиакомпания Austrian Airlines: если раньше ее рейсы из Вены в Москву пролегал через территорию Беларуси, то сейчас для этого он использует территорию Украины.

В то же время украинская авиакомпания МАУ 24 мая полетела из Киева в Вильнюс рейсом PS 177 по привычному короткому маршруту через территорию Беларуси, отмечает отраслевое издание avianews.com.

Не меняли своих маршрутов и крупные авиакомпании Lufthansa, Air France и Turkish Airlines. Они продолжили летать через Беларусь транзитом, а Lufthansa и Turkish Airlines выполнили 24 мая прямые рейсы в Минск.

Ryanair также продолжила летать транзитом через Беларусь. 24 мая ее самолет вошел в воздушное пространство страны во время выполнения рейса FR 3340 Пафос-Таллинн.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.