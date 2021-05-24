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Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси (обновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси (обновлено)

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

Такое решение стало реакцией на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, передает Интерфакс-Украина.

По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.

В свою очередь главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо сообщил, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания также решила избегать белорусского воздушного пространства.

Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group в свете инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска также решила изменить маршруты движения самолетов с целью облета воздушного пространства Беларуси.

Входящие в группу чартерный перевозчик KlasJet и компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов, отмечается в сообщении компании.

Согласно данным международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет Wizz Air, выполняющий рейс Киев-Таллин, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши. По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.

Также маршруты изменила авиакомпания Austrian Airlines: если раньше ее рейсы из Вены в Москву пролегал через территорию Беларуси, то сейчас для этого он использует территорию Украины.

В то же время украинская авиакомпания МАУ 24 мая полетела из Киева в Вильнюс рейсом PS 177 по привычному короткому маршруту через территорию Беларуси, отмечает отраслевое издание avianews.com.

Не меняли своих маршрутов и крупные авиакомпании Lufthansa, Air France и Turkish Airlines. Они продолжили летать через Беларусь транзитом, а Lufthansa и Turkish Airlines выполнили 24 мая прямые рейсы в Минск.

Ryanair также продолжила летать транзитом через Беларусь. 24 мая ее самолет вошел в воздушное пространство страны во время выполнения рейса FR 3340 Пафос-Таллинн.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24. 

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+14
и денег - меньше! Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 2151
и вообще, давно пора таракану закрыть границы от Запада.. наглухо, воздушные, наземные - любые. Ж\д дороги - взорвать, автодороги - перекопать и заминировать.. Ибо - нефиг! тлетворное влияние Запада делает из беларусов людей, а оно им нужно? Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 6164
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24.05.2021 15:47
+10
В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції» Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають? Звісно все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим і крапка. Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі.
А.Смолій
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24.05.2021 16:01
+9
Следующий шаг - забанить все белорусские авиакомпании за пределами Беларуси.

Сейчас бульбаэйр выезжают засчет конфликта Роиси и Украины. Сейчас самое время это исравить.

Вы спросите, как летать бедным недоукраинцам на Роисю?
А никак. Хай челнами и пароходами плывут в омрияну Сайберию.
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24.05.2021 18:16
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В Белоруссии воздух чище будет!
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24.05.2021 15:00 Відповісти
и денег - меньше! Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 2151
и вообще, давно пора таракану закрыть границы от Запада.. наглухо, воздушные, наземные - любые. Ж\д дороги - взорвать, автодороги - перекопать и заминировать.. Ибо - нефиг! тлетворное влияние Запада делает из беларусов людей, а оно им нужно? Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 6164
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24.05.2021 15:47 Відповісти
он примерно так и делает - выехать из Беларуси сейчас не так просто.
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25.05.2021 09:26 Відповісти
дебіла в стрічку Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 1103 Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 1227
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25.05.2021 12:32 Відповісти
что гебнявый , дали команду прикрывать гостероризм ?
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24.05.2021 18:49 Відповісти
https://www.flightradar24.com/SWR1326/27cfc8ed

не особо и изменили. люфтганза, свисс и т.д. летят через беларусь
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24.05.2021 15:44 Відповісти
им пока выгодно - то будут летать .... пока картошка дешевле не станет.
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24.05.2021 19:38 Відповісти
ты дал ссылку на швейцарские авиалинии. И конкретно - на рекламу одного из рейсов Москва - Цюрих

А Люфтганза отменила пролет через Беларусь с утра.
Харош зраду разгонять.
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25.05.2021 09:30 Відповісти
судя по общей карте https://www.flightradar24.com/51.38,29.51/5

через Беларусь сейчас летают российские авиалинии. Массово.

И значительно добавилось транзитных рейсов через Украину и Польшу. Иностранные авиакомпании теперь летают в Россию через страны Балтии.
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25.05.2021 09:34 Відповісти
Ну облетают себе и облетают. Лукашенко с того что? Только больше керосина сжигают.
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24.05.2021 15:57 Відповісти
закрытое небо над Беларусью - минус десятки а то и сотня млн.доллар только за "пролет" .. и кубышка таракана быстро сокращается..Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 6362
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24.05.2021 16:03 Відповісти
А разве за пролет над территорией нужно платить? Я об этом не знал.
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24.05.2021 16:17 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободы_воздушного_пространства

IASTA позволяет каждой стране-участнице взимать с иностранных авиакомпаний «разумную плату» за использование своих аэропортов (в случае использования второй свободы) и «инфраструктуры»[5]. По правилам IATA, такая плата не должна превышать взимаемой со своих авиакомпаний, осуществляющих международные перевозки[5]. Такая плата взимается за право пересечения территории страны без посадки[8]. Например, Федеральное управление гражданской авиации США, участник IASTA, в 2009 году взимало так называемую «плату за маршрут» в размере 33,72 долл. США за каждые 100 морских миль (ок. 190 км) пути по кратчайшему маршруту от точки входа воздушного судна в воздушное пространство, контролируемое США, до точки выхода из него[9]. Кроме того, меньшая плата (так называемый океанский тариф) в размере 15,94 долл. США за 100 морских миль взимается за пролёт над международными водами, воздушное пространство над которыми контролируется США. Сюда входят некоторые участки Тихого, Атлантического и Северного ледовитого океанов[9]. Страны, не являющиеся участницами IASTA, также взимают плату за пролёт над своей территорией. Так, Россия взимает высокую плату за пролёт, особенно на трансполярных маршрутах между Северной Америкой и Азией через Сибирь[8].
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24.05.2021 16:59 Відповісти
Эти деньги наверняка меньше потерь от экономии топлива.

Я считаю, что облетать Беларусь глупо. Вот запрет беларуским компаниям летать в аэропорты ЕС - другое дело.
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25.05.2021 12:41 Відповісти
Взимается плата за аэронавигацию даже при транзитом полете. Т.е простым языком -оплата услуг аэродиспетчеров, которые "ведут"самолет в своей зоне ответственности
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24.05.2021 17:03 Відповісти
Надо, но не столько, конечно.
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25.05.2021 05:19 Відповісти
Ничего страшного ее пополнят лапти средней полосы рашки
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24.05.2021 20:40 Відповісти
Не десятки и не миллионов: Украина, например, получает что-то около 400 тыс. евро в месяц (РБ вряд ли намного больше).
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25.05.2021 05:18 Відповісти
они тоже не лишние. Особенно учитывая, что Украина сильно потеряла в транзите из-за закрытого неба над Донбассом.
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25.05.2021 09:35 Відповісти
Ну, речь же шла о потерях РБ. Вот я и поправил.
А у Украины небо не закрыто. Более того, транзитные пролеты над ЧМ и Крымом оплачиваются Украине. И регулируются ей же (ведут самолеты украинские диспетчеры, а не российские).
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25.05.2021 10:45 Відповісти
тебе зарплату не поднимут и не наградят знаком почетного чекиста . денех не хватит , осел .
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24.05.2021 18:50 Відповісти
В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції» Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають? Звісно все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим і крапка. Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі.
А.Смолій
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24.05.2021 16:01 Відповісти
А в любой другой стране не задержат рейс при сообщении о бомбе?
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24.05.2021 17:51 Відповісти
Ты реально тупой или прикалываешься?
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24.05.2021 18:22 Відповісти
особенно если сообщение о бомбе сфабриковано кгб в операции по отвлечению внимания .
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24.05.2021 18:51 Відповісти
даже ХАМАС сказал что Лука соврал!

Позорище - террористическая организация возмущена терроризмом Лукашенко..
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25.05.2021 09:36 Відповісти
вот вы троляки работаете на дурачков. История с Люфтганзой была вчера днем! Сразу после Протасевича. Чисто показать что у них, понимаете ли, атака ХАМАС.


Потому с утра Люфтганза закрыла пролеты над Беларусью, не дожидаясь решения ИКАО.
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25.05.2021 09:53 Відповісти
Смотрю карту, самолетов как и было, побольше чем над Украиной.))
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24.05.2021 17:50 Відповісти
нет. Самолеты над Беларусью - только российские авиалинии.

И конечно летать из Москвы в Европу удобнее через Беларусь - и было и сейчас.

А над Украиной меньше транзита после истории со сбитым Боингом - "спасибо" Путину.
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25.05.2021 09:38 Відповісти
ага
Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 7172
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24.05.2021 18:04 Відповісти
Следующий шаг - забанить все белорусские авиакомпании за пределами Беларуси.

Сейчас бульбаэйр выезжают засчет конфликта Роиси и Украины. Сейчас самое время это исравить.

Вы спросите, как летать бедным недоукраинцам на Роисю?
А никак. Хай челнами и пароходами плывут в омрияну Сайберию.
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24.05.2021 18:16 Відповісти
А я поддерживаю Бацьку.
Мужик!
А наш бубочка - размазня! Фэ!
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24.05.2021 20:28 Відповісти
НЕОБХОДИМО С УКРАИНЫ В ЛАТВИЮ, ЭСТОНИЮ И ФИНЛЯНДИЮ ПУСКАТЬ САМОЛЕТЫ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РФ, А ЕСЛИ РФ БУДЕТ ПРОТИВ, ТО ЗАПРЕТИТЬ РФ ПРОЛЕТ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ !)
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25.05.2021 04:50 Відповісти
я твой высер даже спамить не буду, дабы дурь твоя видна была каждому.
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25.05.2021 09:38 Відповісти
ТЕБЕ УЖЕ ОТВЕТИЛИ )))
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25.05.2021 19:36 Відповісти
БАНЩИК )))
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25.05.2021 19:36 Відповісти
Зато сейчас (по данным Flightrad24) в украинское воздушное пространство вошли два самолета Belаvia рейсами на Стамбул и Киев. Это мы так поддерживаем европейские санкции против Бульбофюрера. А потом власть плачется, что нас везде посылают.
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25.05.2021 08:59 Відповісти
Над Молдовой на подлете к нашим границам еще три белорусских самолета. Поддерживаем санкции Евросоюза!
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25.05.2021 09:04 Відповісти
у нас пока нет официального запрета, вчера только объявили что собираются запретить - сегодня должно быть решение.
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25.05.2021 09:39 Відповісти
Рішення вже принято.Рівно о півночи на 26 число всі авіарейси
в Бульбашию і назад відміняються.А те що сотворив Лука Мудищев
типовий сомалійський теракт! Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 6614
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25.05.2021 11:51 Відповісти
Шановне товариство! Вам не здається дивними знову ці "полумеры"? У мене завжди було питання : чому УЗ, як державна установа, (мабуть з благословіння президента, ще за часів Порошенка, а Зеленський продовжив цю естафету, та благословіння Кабміну України), не тещо припиняють, а й не згадують у своїх, так би мовити санкціях, про залізничне сполучення з державою - агресором ерефією та з державою світовим терористом - Білоруссю. Тобто літати не можна, а на залізничному транспорті - ласкаво просимо, чи як? Знову із нас дурнів шиють. Припиніть всі транспортні сполучення та торгівлю, хватить вже годувати за рахунок Українців терористів та агресора, окупанта Українських земель, та вбивць Українців. Тоді це буде схоже хоч на якусь державницьку політику, а так це черговий "разводняк" та окозамилювання. Такий собі реверансік перед кремлівським педофілом-путіним та вічним самопроголошеним царем Білорусії - лукашенком, головою колгоспу.
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25.05.2021 09:00 Відповісти
ВСЕ транспортное сообщение не прекратили даже с Россией. И на то есть причины.

Если у кого-то например мать живет в России - ему что, пешком к ней ходить?

Хватит дурь одних усугублять дурью других. Мать и отец моего друга не виноваты, что в Украине их никто не ждет, а в Севастополе у них квартира и дача на море - с чего они должны их оставлять оккупантам и умирать в Украине, живя впроголодь в съемной комнатушке на старости лет?

То же самое с Беларусью.
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25.05.2021 09:41 Відповісти
Эти все вопросы к Путину спасибо м он думал в 2014 году.
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25.05.2021 10:34 Відповісти
И сообщение с РФ будет только сокращаться аж до полной остановки
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25.05.2021 10:35 Відповісти
Летать мимо Беларуси - это наказывать не виноватого, а самих себя. Глупость.
Современные авиаперевозки - это про экономию каждого литра топлива, причем сейчас жуткий кризис и убытки в отрасли. Надо просто дать инструкции компаниям не садиться транзитным рейсам в Беларуси ни под каким предлогом.

Вот запретить летать в ЕС беларуским компаниям, а лучше и российским - вот это санкция.
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25.05.2021 12:33 Відповісти
хотя, наверно, ЕС виднее. Очень дружно уже отказались
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25.05.2021 12:48 Відповісти
 
 