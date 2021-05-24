Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси (обновлено)
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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.
Такое решение стало реакцией на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, передает Интерфакс-Украина.
По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.
В свою очередь главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо сообщил, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания также решила избегать белорусского воздушного пространства.
Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group в свете инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска также решила изменить маршруты движения самолетов с целью облета воздушного пространства Беларуси.
Входящие в группу чартерный перевозчик KlasJet и компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов, отмечается в сообщении компании.
Согласно данным международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет Wizz Air, выполняющий рейс Киев-Таллин, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши. По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.
Также маршруты изменила авиакомпания Austrian Airlines: если раньше ее рейсы из Вены в Москву пролегал через территорию Беларуси, то сейчас для этого он использует территорию Украины.
В то же время украинская авиакомпания МАУ 24 мая полетела из Киева в Вильнюс рейсом PS 177 по привычному короткому маршруту через территорию Беларуси, отмечает отраслевое издание avianews.com.
Не меняли своих маршрутов и крупные авиакомпании Lufthansa, Air France и Turkish Airlines. Они продолжили летать через Беларусь транзитом, а Lufthansa и Turkish Airlines выполнили 24 мая прямые рейсы в Минск.
Ryanair также продолжила летать транзитом через Беларусь. 24 мая ее самолет вошел в воздушное пространство страны во время выполнения рейса FR 3340 Пафос-Таллинн.
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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.
По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.
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и вообще, давно пора таракану закрыть границы от Запада.. наглухо, воздушные, наземные - любые. Ж\д дороги - взорвать, автодороги - перекопать и заминировать.. Ибо - нефиг! тлетворное влияние Запада делает из беларусов людей, а оно им нужно?
не особо и изменили. люфтганза, свисс и т.д. летят через беларусь
А Люфтганза отменила пролет через Беларусь с утра.
Харош зраду разгонять.
через Беларусь сейчас летают российские авиалинии. Массово.
И значительно добавилось транзитных рейсов через Украину и Польшу. Иностранные авиакомпании теперь летают в Россию через страны Балтии.
IASTA позволяет каждой стране-участнице взимать с иностранных авиакомпаний «разумную плату» за использование своих аэропортов (в случае использования второй свободы) и «инфраструктуры»[5]. По правилам IATA, такая плата не должна превышать взимаемой со своих авиакомпаний, осуществляющих международные перевозки[5]. Такая плата взимается за право пересечения территории страны без посадки[8]. Например, Федеральное управление гражданской авиации США, участник IASTA, в 2009 году взимало так называемую «плату за маршрут» в размере 33,72 долл. США за каждые 100 морских миль (ок. 190 км) пути по кратчайшему маршруту от точки входа воздушного судна в воздушное пространство, контролируемое США, до точки выхода из него[9]. Кроме того, меньшая плата (так называемый океанский тариф) в размере 15,94 долл. США за 100 морских миль взимается за пролёт над международными водами, воздушное пространство над которыми контролируется США. Сюда входят некоторые участки Тихого, Атлантического и Северного ледовитого океанов[9]. Страны, не являющиеся участницами IASTA, также взимают плату за пролёт над своей территорией. Так, Россия взимает высокую плату за пролёт, особенно на трансполярных маршрутах между Северной Америкой и Азией через Сибирь[8].
Я считаю, что облетать Беларусь глупо. Вот запрет беларуским компаниям летать в аэропорты ЕС - другое дело.
А у Украины небо не закрыто. Более того, транзитные пролеты над ЧМ и Крымом оплачиваются Украине. И регулируются ей же (ведут самолеты украинские диспетчеры, а не российские).
Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
Поки європейці «узгоджують позиції» Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
А що там Україна? Що там Зеленський?
Кордон відкритий? Літаки літають? Звісно все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим і крапка. Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі.
А.Смолій
Позорище - террористическая организация возмущена терроризмом Лукашенко..
Потому с утра Люфтганза закрыла пролеты над Беларусью, не дожидаясь решения ИКАО.
И конечно летать из Москвы в Европу удобнее через Беларусь - и было и сейчас.
А над Украиной меньше транзита после истории со сбитым Боингом - "спасибо" Путину.
Сейчас бульбаэйр выезжают засчет конфликта Роиси и Украины. Сейчас самое время это исравить.
Вы спросите, как летать бедным недоукраинцам на Роисю?
А никак. Хай челнами и пароходами плывут в омрияну Сайберию.
Мужик!
А наш бубочка - размазня! Фэ!
в Бульбашию і назад відміняються.А те що сотворив Лука Мудищев
типовий сомалійський теракт!
Если у кого-то например мать живет в России - ему что, пешком к ней ходить?
Хватит дурь одних усугублять дурью других. Мать и отец моего друга не виноваты, что в Украине их никто не ждет, а в Севастополе у них квартира и дача на море - с чего они должны их оставлять оккупантам и умирать в Украине, живя впроголодь в съемной комнатушке на старости лет?
То же самое с Беларусью.
Современные авиаперевозки - это про экономию каждого литра топлива, причем сейчас жуткий кризис и убытки в отрасли. Надо просто дать инструкции компаниям не садиться транзитным рейсам в Беларуси ни под каким предлогом.
Вот запретить летать в ЕС беларуским компаниям, а лучше и российским - вот это санкция.