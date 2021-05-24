"Аккордбанк" привлек 250 миллионов на тендере Нацбанка по рефинансированию (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) провел 21 мая тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней.

Как сообщают в Нацбанке, по результатам тендера были удовлетворены заявки трех банков на сумму 455 млн грн под 7,5% годовых. Таким образом, "Аккордбанк" привлек 250 млн грн, "Коммерческий индустриальный банк (КИБ) – 145 млн грн, "Индустриалбанк" – 60 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 51 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 61,058 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 13 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 72,931 млрд грн.

Ранее "Аккордбанк" привлек на тендере Национального банка Украины по рефинансированию на срок от года до пяти лет 1 млрд грн под 7,5%.