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Нацбанк отказался выходить на межбанк седьмую неделю подряд

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Нацбанк отказался выходить на межбанк седьмую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 17 по 21 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие шесть недель.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

На неделе с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.

Автор: Юлiя Недашківська
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