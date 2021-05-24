Нацбанк отказался выходить на межбанк седьмую неделю подряд
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Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 17 по 21 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие шесть недель.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.
На неделе с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.
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