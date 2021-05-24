США и ряд стран призвали запретить полеты над Беларусью

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair.

В документе стороны призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента, передает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - говорится в заявлении, обнародованном комитетом Сената США по международным отношениям.

До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее".

Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.