Прокуратура Крыма начала дело по факту незаконных поставок оборудования Siemens и Grundfos

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконных поставок на временно оккупированную территорию полуострова Крым оборудования европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Telegram

"Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза.

Досудебное расследование будет осуществляться следственное управление ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым.