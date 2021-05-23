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консульство (17) Польща (2029)

Украина до конца года откроет консульство во Вроцлаве

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Украина до конца года откроет консульство во Вроцлаве

Украина откроет генеральное консульство во Вроцлаве на юго-западе Польши до конца 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает Укринформ.

"Планируем сделать это до конца года. Продолжается интенсивная подготовительная работа. В течение ближайших недель ожидаем назначения руководителя консульского учреждения во Вроцлаве", - сообщил Боднар.

По его словам, в ближайшие год-два больше нет планов открытия новых штатных консульств в Польше.

Впрочем, отметил Боднар, развитие новейших технологий дает Украине возможность цифровизировать выполнение отдельных консульских действий.

"Это оптимизирует использование ресурсов и в определенной степени компенсирует необходимость открытия новых консульских учреждений", - отметил украинский дипломат.

В то же время Боднар сообщил, что, учитывая значительное количество граждан Украины в Польше прорабатывается также вопрос открытия новых почетных консульств.

Сегодня в Польше функционирует консульский отдел при посольстве Украины в Варшаве, генконсульства в Кракове и Люблине, консульство в Гданьске и 11 почетных консульств в различных регионах страны.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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