Госэкоинспекция с начала года насчитала убытков лесам на 91 миллион

Государственная экологическая инспекция за четыре месяца 2021 года рассчитала 91 млн грн убытков в части охраны, защиты, использования и воссоздания лесов.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

"В период с января по апрель 2021 года в этой сфере было проведено более 300 проверок. На нарушителей природоохранного законодательства составлено более 1,5 тыс. админпротоколов. Фиксировались незаконные вырубки лесов при отсутствии лесорубного билета, повреждения здоровых деревьев, захламление леса и так далее", – отметил он.

Малеваный добавил, что недавно для сохранения и увеличения площади лесных насаждений Кабинет министров принял важное решение.

"Это постановление об утверждении Порядка проведения национальной инвентаризации лесов. Осуществление такой оценки лесного фонда позволит установить достоверные данные о ресурсах Украины и на их основе строить стратегии по восстановлению и защите лесов", – сказал глава Госэкоинспекции.

По его словам, в частности, государству необходимо провести сертификацию по критериям Лесного попечительского совета (FSC). Это позволит обеспечить отслеживание пути каждого дерева, способствовать противодействию незаконным вырубкам и ускорить переход к устойчивому лесопользованию.

Малеваный также сообщил, что в феврале этого года уже 4,5 млн га лесов в Украине имели такой сертификат.