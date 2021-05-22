YouTube будет вставлять рекламу во все видео c 1 июня

Руководство YouTube объявило, что с 1 июня реклама появится во всех роликах, опубликованных на платформе.

Как сообщает пресс-служба компании, сервис планирует монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Это соглашение не даёт вам права получать какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня любые выплаты, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube будут рассматриваться как роялти", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2021 году видеосервис YouTube и стириминговый сервис Netflix могут сравнятся в показателях прибыльности. Если YouTube сохранит позитивную динамику роста, которую компания продемонстрировала в первом квартале, ее доход составит около $30 млрд. По подсчетам аналитиков, Netflix получит прибыль в размере $29,7 млрд.