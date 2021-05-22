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В Киеве стартовала программа снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч

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В Киеве стартовала программа снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч

Киев начинает реализацию программы снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, передает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что на столичной улице Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч – на соответствующем участке улицы расположен лицей, а дорожное движение там является одним из самых насыщенных в центре Киева.

"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах", – подчеркнул Усов.

По его словам, соответствующие ограничения действуют, в частности, в Берлине и Брюсселе.

"Есть пример Осло, где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилось до одного случая. И Киев как современный европейский город также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения", – отметил замглавы КГГА.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  КГГА


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Та ви ШО.... ото мусора у формі поліції "приборохлятся" тут....
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23.05.2021 10:25 Відповісти
 
 