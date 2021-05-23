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Растаможить автомобиль можно будет онлайн, – Шмыгаль

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Растаможить автомобиль можно будет онлайн, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможивания транспортных средств.

Как отметил глава правительства в Telegram, соответствующий проект обсуждался на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Минцифры и Минфином.

"Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – чрез портал и приложение "Дія". Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции – станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого", – отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поручил Минфину и Минцифры разработать и подать окончательные предложения к проекту.

Как сообщалось, 12 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, ввезенных в Украину до 1 января.

Согласно новому порядку, введенному на полгода, минимальная ставка акцизного налога для бензинового авто возрастом от 5 до 9 лет с двигателем до 2000 куб. см составит 500 евро. Максимальная ставка для дизельного авто старше 15 лет с двигателем 5000 куб. см составит 2750 евро.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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Президент и премьер должны по миру беспрерывно ездить и заключать контракты экспортные из Украины в иноземные государства. А они ничего для поднятия экономики не делают и экономика продолжает падать. Уже складывается впечатление, что они решили обанкротить корпорацию Украина и обречь страну на похожее, что произошло в Детройте, что был мощный промышленный район и он обанкротился и превратился в бомжатню. Вот эти такое же сделать хотят и или по заказу врага или по не профессионализму и они не знают что делать и как продавать сырье и обработанную продукцию и прочее типа сферы услуг. Если они не знают, как поднять экономику, то они должны нанять тех, кто на это учился в Лондоне или США, а если и на делегирование у них не хватает мозга, то их нужно увольнять и срочно. Украину нужно сделать антихрупкой! Чтобы независимо от возникающих проблем - экономика могла расти. А возникающие сложности должны радовать и их нужно атаковать и зарабатывать на них деньги.
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23.05.2021 20:10 Відповісти
К сожалению авторынок не нуждается в протекционизме! А с расстаможки денег как с свиньи шерсти на самом деле!
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23.05.2021 22:48 Відповісти
Недоступність автомобілів б\в та їх дороговизна хоронять "на корню" дуже багато малих бізнесів в Україні. Втрати від неотриманих від цих бізнесів податків перевищують оті срані "акцизи і розтаможки" на порядки. Уроди, дайте нарешті людям дешеві авто для роботи!!! Б\в машина має коштувати скільки, щоб її міг купити будь-який студент! Це мобільність робочої сили, це незамінний інструмент для ведення малого бізнесу... Деріть податки з авто ціною в десятки і сотні тисяч євро, а авто ціною у 1-5 тис. євро звільніть від податків взагалі! Ви ж не даєте зародитись і вирости цілому класу малого виробничого бізнесу в Україні своїми придурошними обмеженнями! Ніяких податків на прості автомобілі, на інструмент і обладнання для ведення виробничого бізнесу не має бути взагалі! Все це має бути максимально дешевим! Обкладайте податками предмети розкоші, а не молотки, кельми, бетономішалки і станки!
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24.05.2021 01:12 Відповісти
схоже,Ви мудрий чоловік ! Але ,признайтесь чесно,- за неЛоха голосували?
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24.05.2021 14:39 Відповісти
Але ,признайтесь чесно,- за неЛоха голосували?

=============
Як ніби щось погане.(с)
Так, звичайно, у другому турі. Власне, не скільки "за" нелоха, як "проти" мародера-олігарха. І не втомлююсь радіти своєму вибору, бо я вже отримав від президенства клоуна значно більше, ніж очікував. Я і очікував усього лише, що він не буде особисто очолювати рейтинг корупціонерів і розкрадачів держбюджету, а воно бачте як, один приємний сюрприз за іншим.
Схоже, Ви також мудрий чоловік! Але, признайтеся чесно, - Ви із секти свідків непорочного Сизоносого Гетьмана?
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24.05.2021 16:40 Відповісти
в мене до Пороха претензій набагато більше,ніж до кловуна - воно випадково вскочило в соціально-політичний ліфт,що з нього візьмеш ! Порох же, міг би ретельніше своє оточення формувати і контролювати ще при владі.Зарз же ,схоже,він саме цим і займається.Але Порох вберіг державу від )(уйла ,підняв міжнародний авторитет і підтримку України в надзвичайно важкі часи.Провів чесні вибори ,які в результаті програв патологічному,досвідченому актору - брехуну.
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24.05.2021 19:19 Відповісти
ТАК ГДЕ ЖЕ СПРАВЕЛИВОСТЬ ЕСЛИ ДЛЯ ТЕХ ТОЛЬКО КТО ДО 1 ЯНВАРЯ ВВЕЗ !!!???
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24.05.2021 01:49 Відповісти
Не только растаможить, но и ездить на нем он-лайн
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24.05.2021 11:10 Відповісти
Ну всё, теперь дело пойдёт. Чего-чего недоставало гражданам, так этого онлайна
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24.05.2021 13:22 Відповісти
 
 