Растаможить автомобиль можно будет онлайн, – Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможивания транспортных средств.
Как отметил глава правительства в Telegram, соответствующий проект обсуждался на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Минцифры и Минфином.
"Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – чрез портал и приложение "Дія". Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции – станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого", – отметил Шмыгаль.
По итогам совещания премьер-министр поручил Минфину и Минцифры разработать и подать окончательные предложения к проекту.
Как сообщалось, 12 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, ввезенных в Украину до 1 января.
Согласно новому порядку, введенному на полгода, минимальная ставка акцизного налога для бензинового авто возрастом от 5 до 9 лет с двигателем до 2000 куб. см составит 500 евро. Максимальная ставка для дизельного авто старше 15 лет с двигателем 5000 куб. см составит 2750 евро.
Будь ласка, зачекайте...
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Як ніби щось погане.(с)
Так, звичайно, у другому турі. Власне, не скільки "за" нелоха, як "проти" мародера-олігарха. І не втомлююсь радіти своєму вибору, бо я вже отримав від президенства клоуна значно більше, ніж очікував. Я і очікував усього лише, що він не буде особисто очолювати рейтинг корупціонерів і розкрадачів держбюджету, а воно бачте як, один приємний сюрприз за іншим.
Схоже, Ви також мудрий чоловік! Але, признайтеся чесно, - Ви із секти свідків непорочного Сизоносого Гетьмана?