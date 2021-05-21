Минкульт объявил первых 22 проекта "Большой реставрации" Зеленского (обновлено)

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".

Об этом говорится в сообщении Минкульта.

"Уже в этом году благодаря "Большой реставрации" проведутся работы над 22 объектами. Уверен, это позволит им привлечь внимание еще большего количества туристов и стать точками аттракции, способствующие экономическому подъему соответствующего города или региона", – прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Перечень проектов, рекомендованный экспертной группой, был определен с учетом:

объективности и полноты информации, предоставленной в заявках, учитывая разработанную научно-проектную документацию по смете расходов;

соблюдения принципа территориальности расположения памятников культурного наследия;

объектов-памятников культурного наследия, на которых уже начаты работы по реставрации, консервации, ремонту, а также финансирования на текущий год.

Среди утвержденных – по три проекта в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", заповеднике "София Киевская", историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" и историко-культурном заповеднике "Качановка".

По одному проекту утверждены для заповедника "Древний Галич", Национального художественного музея Украины, Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского, Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого и Национального академического драматического театра имени М. Заньковецкой.

Кроме того, предусмотрена реставрация объектов в составе пяти замков во Львовской и Тернопольской областях, а также реставрация здания музея Тараса Шевченко в Каневе.