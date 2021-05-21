Зеленский ввел санкции против 800 физлиц и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ №203/2021 от 21 мая обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования

Кабинету министров вместе со Службой безопасности и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Министерству иностранных дел Украины необходимо проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Согласно введенном в действие указом президента решению СНБО, санкции введены в отношении 674 физлиц и 138 юридических лиц.

В том числе, введены санкции в отношении главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, которыми заблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов оккупационных властей. Аналогичные санкции введены в отношении главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.