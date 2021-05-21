Фонд госимущества с третьей попытки продал Вишняковский спиртзавод за 84 миллиона

21 мая состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (спиртовое производство), по результатам которого в госбюджет должны поступить 83,6 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

За право собственности на открытых торгах соревновались трое участников, которые увеличили цену в 3,9 раза со стартовых 21,18 млн грн до 83,6 млн грн.

Актив расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области и в городе Хорол, предприятие имеет все необходимые средства для изготовления спирта.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным. В случае, если победитель аукциона отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 21,18 млн грн будет перечислен в госбюджет, а право на подписания протокола и заключения договора перейдет к участнику, который занял второе место. Если же и занявший второе место участник откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки повторно выставлен на аукцион (без изменения стартовой цены).

Как сообщалось, в апреле предыдущий победитель аукциона по продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области компания "Спирит Этил" не оплатила лот в установленный срок и лишилась права собственности на объект. По факту неподписания договора Фонд госимущества лишил "Спирит Этил" права участвовать в аукционах по продаже госимущества. Компании также не вернут гарантийный залог.

ООО "Спирт Этил" стало победителем онлайн-аукциона по приватизации имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", который состоялся 4 марта. Компания предложила за лот 101,2 млн грн при стартовой стоимости 21,1 млн грн.

Этот аукцион по продаже завода был уже вторым. Фонд госимущества объявил повторный аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода, поскольку победитель предыдущего аукциона "РесурсПромЗахид" не внес обещанные 234 млн грн за актив, что было рекордной суммой в рамках приватизации спиртзаводов.