Еврокомиссия передаст 100 миллионов доз вакцин от коронавируса бедным странам

Европейский Союз в конце этого года планирует передать по меньшей мере 100 миллионов доз вакцины от коронавируса бедным странам через инициативу COVAX.

Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в Риме глобальный саммит по здравоохранению, передает Deutsche Welle.

Целью саммита является принятие "Римской декларации", которая должна установить определенные правила для предотвращения будущих кризисов в сфере здравоохранения.

По ее словам, Европа имеет целью "пожертвовать по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода в конце 2021 года".

Она также заявила, что Евросоюз выделит 1 миллиард евро на развитие производства вакцин в Африке.

"Африка сегодня импортирует 99% вакцин, и это должно измениться", – убеждена глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйе, так называемые производственные хабы будут распределены по всему континенту, однако точной информации о местах расположения мощностей глава Еврокомиссии не предоставила.

Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден объявил, что до конца июня отправит в другие страны 80 миллионов доз вакцины от COVID-19. По словам Байдена, в другие страны будут отправлены партии вакцин производства Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. Таким образом, Соединенные Штаты впервые поделятся вакцинами, разрешенными для использования в стране. Ранее уже была запланирована отправка 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая пока не одобрена американскими регулирующими органами.

Согласно обновленным федеральным данным на утро понедельника, в США введено более 272 миллионов доз вакцин против COVID-19. Почти 60% взрослого населения США получили хотя бы одну прививку, что значительно выше, чем во многих других странах.