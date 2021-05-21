Президенту Академии аграрных наук сообщили о подозрении по делу о взятке

Руководитель Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) извещен о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере более 1,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, президент НААН Украины, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с группой лиц требовал 4 млн грн неправомерной выгоды за сохранение в должности руководителя входящего в структуру Академии госпредприятия и непрепятствование проведению хозяйственной деятельности.

Ранее ему также было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входящего в структуру НААН Украины, непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными субъектами хозяйственной деятельности. Кроме этого, за вознаграждение он должен был включить заранее определенное лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и организовать дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума академии наук.

Как сообщалось, руководитель НААН был отстранен от должности 28 апреля решением Киевского апелляционного суда, а 17 мая (сроком до 8 июля) – повторно.

Напомним, СБУ задержала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) по делу о получении взятки в виде внедорожника в декабре 2020 года.

Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

В январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.