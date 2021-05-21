Кабмин назначил заместителей новому министру энергетики (обновлено)

Кабинет министров на заседании 21 мая назначил назначил заместителями министра энергетики Юрия Власенко и Алексея Куракова, 19 мая Кабмин назначил на должность замминистра Юлию Пидкоморную.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, Юрий Власенко займет должность первого заместителя министра

Алексей Кураков будет заниматься вопросами угольной отрасли и ее реформирования.

Власенко с 2015 года работал в аппарате НКРЭКУ, специализировался на электроэнергетике. В 2016 году кго предшественнику Тарасу Ревенко было вручено подозрение по так называемому делу "Роттердам+".

Кураков с марта 2021 года входил в состав дирекции ПАО "Центрэнерго", а до этого работал в ПАО "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

Юлия Пидкоморная работала в Министерстве энергетики с 2015 года. С 2016 года исполняла обязанности государственного секретаря Министерства, в 2018-2019 годах занимала должность заместителя министра Игоря Насалика. До последнего времени Подкоморная работала президентом Украинской энергетической ассоциации (УЭА), создание которой связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.