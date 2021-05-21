БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2886 відвідувачів онлайн
Новини ВладаЕнергетика
627 1
Кабмін (7235) призначення (1069) Міненерго (688)

Кабмин назначил заместителей новому министру энергетики (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Кабмин назначил заместителей новому министру энергетики (обновлено)

Кабинет министров на заседании 21 мая назначил назначил заместителями министра энергетики Юрия Власенко и Алексея Куракова, 19 мая Кабмин назначил на должность замминистра Юлию Пидкоморную.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, Юрий Власенко займет должность первого заместителя министра

Алексей Кураков будет заниматься вопросами угольной отрасли и ее реформирования.

Власенко с 2015 года работал в аппарате НКРЭКУ, специализировался на электроэнергетике. В 2016 году кго предшественнику Тарасу Ревенко было вручено подозрение по так называемому делу "Роттердам+".

Кураков с марта 2021 года входил в состав дирекции ПАО "Центрэнерго", а до этого работал в ПАО "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

Юлия Пидкоморная работала в Министерстве энергетики с 2015 года. С 2016 года исполняла обязанности государственного секретаря Министерства, в 2018-2019 годах занимала должность заместителя министра Игоря Насалика. До последнего времени Подкоморная работала президентом Украинской энергетической ассоциации (УЭА), создание которой связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так дело Роттердам+ в очередной раз закрыто, в чем проблема, уважаемые? Кабмин назначил заместителем министра энергетики фигуранта дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4697
показати весь коментар
21.05.2021 18:24 Відповісти
 
 