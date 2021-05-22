БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1657 відвідувачів онлайн
Новини ВладаНерухомість
9 956 44
Аваков (231) купівля (1258) Маркарова (197)

Сын Авакова стал совладельцем отеля и офисного центра в Киеве. ВИДЕО

Новини БізнесЦензор Влада Нерухомість

Сын Авакова стал совладельцем отеля и офисного центра в Киеве. ВИДЕО

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр за последние годы стал собственником четырехэтажного офисного здания в правительственном квартале и семиэтажной гостиницы.

Как выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо", рыночная стоимость этой недвижимости может достигать 250 млн грн, но сын министра и его окружение оформили покупку этих активов значительно дешевле.

Так, в начале 2019 года Александр Аваков приобрел 25% акций гостиницы "Голосеевская". Еще 25% приобрел давний друг министра МВД Игорь Котвицкий. Отель расположен в 7-этажном здании советской постройки площадью более 9 000 квадратных метров неподалеку Голосеевского парка. Преимуществами отеля является низкая цена и близость к метро.

Поскольку один из владельцев – Игорь Котвицкий – на момент приобретения акций гостиницы был народным депутатом, он задекларировал стоимость покупки: доля в 25% обошлась ему в 250 тыс. грн. Получается, что весь отель стоил 1 млн грн, что соответствуте рыночной стоимости однокомнатной квартиры в новостройке в этом районе.

Однако двумя годами ранее акции этого отеля продали американской фирме Eastern Securities Inc. за 111 млн гривен, то есть более чем сто раз дороже.

Ранее этим отелем владели структуры, связанные с известной инвестиционной группой "ИТТ" и, в частности, с экс-министром финансов Оксаной Маркаровой и ее мужем Даниилом Волынцом. Сейчас Маркарова является послом Украины в США. Ее муж вышел из "ИТТ" два с половиной года назад.

Вышеуказанная американская фирма также тесно связана с упомянутой инвестиционной группой. Следователи полиции в 2018 году усмотрели в продаже отеля возможное отмывание средств. А вскоре его совладельцами стали Игорь Котвицкий и Александр Аваков.

Кроме того, журналисты обнаружили еще одно здание в центре Киева, сосбственнком которого стал Александр Аваков. Речь идет о четырехэтажном офисном центре по ул. Институтской с собственной закрытой территорией и паркингом. Въезд к этому зданию – через улицу Банковую, которая ведет к Офису президента. Площадь здания – более 1600 квадратных метров. По подсчетам риелтора Ярослава Цуканова, такое здание может стоить от 125 млн до 138 млн грн.

Владельцем офисного центра в июне 2019 года стал инвестиционный фонд "Верона". Через месяц контролировать этот фонд начал Александр Аваков. А в конце 2019 года он внес вклад в уставный фонд "Вероны" 16,4 млн грн. То есть получается, что четырехэтажное здание в правительственном квартале столицы досталось сыну Авакова после взноса в 16,4 млн грн.

В компании по управлению активами, обслуживающей фонд Авакова, утверждают, что цена была другой, но не называют, какой именно.

У здании на Институтской также прослеживается незначительная связь с инвестгруппой ИТТ. В частности, бизнесмен по имени Назар Бенч, как мы выяснили, имел отношение к реконструкции упомянутого офисного центра. В то же время он является совладельцем фирмы, которая до недавнего времени называлась "ИТТ-Недвижимость" и Бенч не скрывал ее связанности с одноименным инвестиционной группой. Хотя сейчас он эту связь отрицает.

Также примечательно, что последнюю сделку по продаже офисного центра заверила Оксана Данич. Программа "Схемы" называла ее "семейным нотариусом Маркаровой". Вскоре после этой продажи здание оказалось у сына министра Авакова.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "Слідство.Інфо"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+25
Нацкорпус Білецького не хоче побігати зі свинями за баригами Аваковими?
показати весь коментар
21.05.2021 18:20
+17
Опа ча.... й усе "сам" усе "чесним трудом"... ****.
показати весь коментар
21.05.2021 17:35
+15
Давайте еще мусорам выделим сто миллиардов, ведь аваакяну не хватает бабла скупать недвижимость для своего сынка.
показати весь коментар
21.05.2021 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опа ча.... й усе "сам" усе "чесним трудом"... ****.
показати весь коментар
21.05.2021 17:35 Відповісти
ОПГ какламоя , смотрящий за клоунарием - конец эпохи бедности для 73% любителей «лапши» от «слуг» олигархата
показати весь коментар
22.05.2021 12:54 Відповісти
Нацкорпус Білецького не хоче побігати зі свинями за баригами Аваковими?
показати весь коментар
21.05.2021 18:20 Відповісти
Нахрена?ну побегают,ну снимут Авакяна. Зелупа поставит Татарова.Радоваться будете?
показати весь коментар
21.05.2021 19:59 Відповісти
Мене не радує, що після їхньої біганини по всій Україні прийшли до влади Єрмаки, Татарови.
Але від вони бігали, робили вигляд, що не розуміли хто суне у владу.
показати весь коментар
21.05.2021 20:03 Відповісти
ті вооче сала объелся??? кто будет кусать руку хозяина который при власти?????вот такие они и слуги народа и чиновники ми им насRрать на ваш скулёж...
показати весь коментар
22.05.2021 08:55 Відповісти
Слава богу. Хоч для когось епоха зубожіння закінчилась..
показати весь коментар
21.05.2021 18:20 Відповісти
Давайте еще мусорам выделим сто миллиардов, ведь аваакяну не хватает бабла скупать недвижимость для своего сынка.
показати весь коментар
21.05.2021 18:22 Відповісти
с одной камеры Авакян получает 550 000 грн, с двух - лимон сто, с двухсот - 220 лямов, с двух тысяч - 2 миллиарда 200 лямов. Чтобы в карманах осело сто миллиардов, Авакяну нужно установить по всей Украине 90000 камер автоматической фиксации.

Амбитная цель, постричь лохов на сто лярдов, поэтому Аваков не ровня ворам в законе.

Обращаю ваше внимание, что если сто миллиардов выделят мусорам, то украсть получится тридцать, максимум сорок процентов от этой суммы. А с одной камеры сразу в сумке 550000 гривен кеша. Поэтому установка камер автоматической фиксации - приоритетная задача Министерства внутренних дел.
показати весь коментар
21.05.2021 21:45 Відповісти
Вспомни министра МВД КАРТАВОГО ЮГИКА.... ВСЕ услкги ГАИ были платными и самое смешное что за регистрацию оценку и осмотр при переоформлении платили - в платёжке было 5% в бюджет(госпощлина) и 95 % на счета различных фондов у которых был одигн хозяин(через зицпредседателей)это был КАРТАВЫЙ ТЕРМИНАТОР!!!! кстати тогда и ЮГИК купил бывшее здание ГАИ на ул Туполева за 30 тыс долларов которые он взял усвоего НИЩЕГО тестя Ни(Й)мерика а потом так и не отдал да и квартирку однокомнатную которую он отжал у государвтса якобы для своего водилы но получилось для себя ... потом лохотратное быдло избрало Югтка в РАДУ а потом он стал ЕДИНСТВЕННЫМ прокурором генеральным без профильного образования и за бабло закрыл все дела которые открывались поротив ВОРОВ в Законе и олигархата
показати весь коментар
22.05.2021 09:04 Відповісти
а що при комусь було інакше - ні...., то які проблеми в "югіку" , чи "хавакову"....- проблеми в іншому....
показати весь коментар
22.05.2021 10:35 Відповісти
так вот куда ушли денежки вырванные из ковидного фонда для авакова и его шоблы....
сыначка непотопляемого прибарахлился по дешовке...
показати весь коментар
21.05.2021 18:47 Відповісти
Если папа 10 лет крышует казино, то конечно можно.
показати весь коментар
21.05.2021 18:47 Відповісти
Гниды паршивые, всё твари никак не нажрётесь, чтоб вам пусто было всю жизнь!!!
показати весь коментар
21.05.2021 18:53 Відповісти
Век воли не видать
показати весь коментар
22.05.2021 02:48 Відповісти
он своим трудом, горбом и потом все это заработал, а вы все просто ему завидуете! (с)
показати весь коментар
21.05.2021 19:16 Відповісти
нарюкзачил..
показати весь коментар
21.05.2021 19:17 Відповісти
Буба поборов корупцію. Сын Авакова стал владельцем отеля и офисного центра в Киеве - Цензор.НЕТ 6555
показати весь коментар
21.05.2021 19:41 Відповісти
успадкував вид бабуси, сказав бы рюкзаков....
показати весь коментар
21.05.2021 20:02 Відповісти
Рюкзакян...
показати весь коментар
21.05.2021 20:08 Відповісти
Підкинули.Він же попереджав.

"По «сценарию» на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна «упасть» внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за «оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата».

Для полноты «эффекта» деньги могут быть российского происхождения."

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/2155595687863859
показати весь коментар
22.05.2021 11:22 Відповісти
почему армяне и евреи, проживающие в Украине так любят прятать свои истиные лица и имена под масками украинцев?
показати весь коментар
21.05.2021 20:05 Відповісти
Да они даже и не пытаются как делали это в советские времена, а не пытаются потому, что они срать хотели на всех украинцев вместе и на каждого в отдельности. Ведь именно эта сволота и есть истинные хозяева нашей страны.
показати весь коментар
21.05.2021 21:23 Відповісти
они срать хотели на всех украинцев вместе и на каждого в отдельности потому что они голосуют за Зеленского
показати весь коментар
21.05.2021 21:47 Відповісти
Аваков просто підер# і барига...навіть не мусор.
показати весь коментар
21.05.2021 20:27 Відповісти
Талантливий пацан - весь в папу. Начинал с рюкзаков, а сейчас скупает элитную недвижимость в столице, но папа, конечно, совершенно ни при чем. Просто гены сказываются - гены вора.
показати весь коментар
21.05.2021 21:19 Відповісти
Папа в его возрасте уже банки воровал вместе с вкладами граждан, так что на детях природа отдохнула Сын Авакова стал владельцем отеля и офисного центра в Киеве - Цензор.НЕТ 6104
показати весь коментар
22.05.2021 10:45 Відповісти
А мы ведь его еще маленьким с рюкзачком помним
показати весь коментар
21.05.2021 21:42 Відповісти
Шоб вы Цука выживали на одну зарплату !!!!
показати весь коментар
21.05.2021 21:56 Відповісти
Аферисты купили огромное здание отеля за 1 млн грн, хотя реально он стоит 250 млн. Да за одно это нужно сажать.
показати весь коментар
21.05.2021 21:58 Відповісти
Как всегда никто налогов не заплатил, но своим можно...
показати весь коментар
21.05.2021 22:18 Відповісти
Арестократичний род Рюкзакевичів це гордість України Сын Авакова стал владельцем отеля и офисного центра в Киеве - Цензор.НЕТ 362
показати весь коментар
21.05.2021 23:00 Відповісти
Успішний мен! Від спекуляції на рюкзаках "вирости" до готельного бізнесу.
показати весь коментар
22.05.2021 07:30 Відповісти
Папа Аваков шоль, шоль и нашоль. Все честно.
показати весь коментар
22.05.2021 07:49 Відповісти
Скільки ж це треба було "рюкзаків" продати!!!
показати весь коментар
22.05.2021 07:51 Відповісти
Ну а чё? Честно заработанное бабло должно лежать правильно. Пока по всяким Карабахам Тофики и Рафики выдирают последнюю волосню на жопах Самвелов и Гургенов, делая их продолжения спин похожими на сросшиеся макушки Кивы и Валуева, смышлёный армянский сынишка продвинутого армянского папы заработанное на рюкзаках бабло грамотно вложил куда следует, и теперь оно лежит правильно. Завидуйте, лохмандеи и нищеброды! Кто ещё взрастил и воспитал столь умненького-благоразумненького сынулю?
показати весь коментар
22.05.2021 09:20 Відповісти
О па на ,а теперь ребятки копните по схеме АВАКОВ-БАХМАТЮК ,даю наводку :Староверовский птицекомплекс......2011 год....
показати весь коментар
22.05.2021 09:40 Відповісти
А еще забыл ....материалы по банку Бахматюка которые были затоплены в подвале....
показати весь коментар
22.05.2021 09:42 Відповісти
Во нищеброды встрепениулись!
Вы ткниет пальцем в ЛЮБОЙ дом на Печерске - много интересного узнаете!
показати весь коментар
22.05.2021 10:20 Відповісти
"доля в 25% обошлась ему в 250 тыс. грн. что соответствуте рыночной стоимости однокомнатной квартиры в новостройке в этом районе".

В цьому районі за 250 тис грн/9 тис доларів, ви навіть кімнату в гуртожитку не купите.
показати весь коментар
22.05.2021 11:06 Відповісти
НаАвакував!!!
показати весь коментар
22.05.2021 12:06 Відповісти
Це вже рівень на кілька щаблів вище за "рюкзаки для Нацгвардії"...Вже бізнесмен...
показати весь коментар
22.05.2021 13:20 Відповісти
 
 