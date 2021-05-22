Сын Авакова стал совладельцем отеля и офисного центра в Киеве. ВИДЕО

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр за последние годы стал собственником четырехэтажного офисного здания в правительственном квартале и семиэтажной гостиницы.

Как выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо", рыночная стоимость этой недвижимости может достигать 250 млн грн, но сын министра и его окружение оформили покупку этих активов значительно дешевле.

Так, в начале 2019 года Александр Аваков приобрел 25% акций гостиницы "Голосеевская". Еще 25% приобрел давний друг министра МВД Игорь Котвицкий. Отель расположен в 7-этажном здании советской постройки площадью более 9 000 квадратных метров неподалеку Голосеевского парка. Преимуществами отеля является низкая цена и близость к метро.

Поскольку один из владельцев – Игорь Котвицкий – на момент приобретения акций гостиницы был народным депутатом, он задекларировал стоимость покупки: доля в 25% обошлась ему в 250 тыс. грн. Получается, что весь отель стоил 1 млн грн, что соответствуте рыночной стоимости однокомнатной квартиры в новостройке в этом районе.

Однако двумя годами ранее акции этого отеля продали американской фирме Eastern Securities Inc. за 111 млн гривен, то есть более чем сто раз дороже.

Ранее этим отелем владели структуры, связанные с известной инвестиционной группой "ИТТ" и, в частности, с экс-министром финансов Оксаной Маркаровой и ее мужем Даниилом Волынцом. Сейчас Маркарова является послом Украины в США. Ее муж вышел из "ИТТ" два с половиной года назад.

Вышеуказанная американская фирма также тесно связана с упомянутой инвестиционной группой. Следователи полиции в 2018 году усмотрели в продаже отеля возможное отмывание средств. А вскоре его совладельцами стали Игорь Котвицкий и Александр Аваков.

Кроме того, журналисты обнаружили еще одно здание в центре Киева, сосбственнком которого стал Александр Аваков. Речь идет о четырехэтажном офисном центре по ул. Институтской с собственной закрытой территорией и паркингом. Въезд к этому зданию – через улицу Банковую, которая ведет к Офису президента. Площадь здания – более 1600 квадратных метров. По подсчетам риелтора Ярослава Цуканова, такое здание может стоить от 125 млн до 138 млн грн.

Владельцем офисного центра в июне 2019 года стал инвестиционный фонд "Верона". Через месяц контролировать этот фонд начал Александр Аваков. А в конце 2019 года он внес вклад в уставный фонд "Вероны" 16,4 млн грн. То есть получается, что четырехэтажное здание в правительственном квартале столицы досталось сыну Авакова после взноса в 16,4 млн грн.

В компании по управлению активами, обслуживающей фонд Авакова, утверждают, что цена была другой, но не называют, какой именно.

У здании на Институтской также прослеживается незначительная связь с инвестгруппой ИТТ. В частности, бизнесмен по имени Назар Бенч, как мы выяснили, имел отношение к реконструкции упомянутого офисного центра. В то же время он является совладельцем фирмы, которая до недавнего времени называлась "ИТТ-Недвижимость" и Бенч не скрывал ее связанности с одноименным инвестиционной группой. Хотя сейчас он эту связь отрицает.

Также примечательно, что последнюю сделку по продаже офисного центра заверила Оксана Данич. Программа "Схемы" называла ее "семейным нотариусом Маркаровой". Вскоре после этой продажи здание оказалось у сына министра Авакова.