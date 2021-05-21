Нацкомиссия упростит смену поставщика газа для поставщиков тепла

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует упростить подписание договоров с новыми поставщиками газа для предприятий теплокоммунэнерго.

Соответствующий проект изменений в Правила поставки природного газа планируется рассмотреть на открытом заседании 26 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, предложено разрешить смену поставщика природного газа для небытовых потребителей на основании письменного разрешения действующего поставщика на его переход к новому поставщику.

Сейчас небытовые потребители для смены поставщика газа обязаны предъявить справку или акта сверки взаиморасчетов об отсутствии просроченной задолженности за газ перед действующим поставщиком.

"При этом регулятор обращает внимание, что за потребителем остается обязанность по выполнению своих финансовых обязательств перед действующим поставщиком в части осуществления полного и окончательного расчета за потребленный природный газ", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Поставщики тепла с завтрашнего дня должны покупать газ по рыночным ценам, – Шмыгаль

Как сообщалось, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.