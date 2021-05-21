Стоимость аренды сельскохозяйственных земель выросла за год на 7%, – УКАБ

В 2020 году в Украине арендная плата за сельскохозяйственные земли выросла в среднем на 6,5% и составляет 3 378 грн за гектар.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В некоторых областях средний размер годовой арендной платы составляет более 15% нормативной денежной оценки земель (НДО). Это свидетельствует о достаточно высокой конкуренции за права использования земли, которая, скорее всего, останется и в дальнейшем высокой после старта оборота сельскохозяйственных земель.

По словам эксперта по земельным вопросам УКАБ Эллины Юрченко, увеличение размера арендной платы за земли с/х назначения в 2020 году наблюдается на всей территории Украины.

"Такая тенденция повышения арендной платы наблюдается последние несколько лет. Сначала конкуренция между аграриями заставляла увеличивать процент арендной платы в договорах. Следующий толчок для роста арендной платы был в 2018 году. Тогда была проведена Всеукраинская нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель, хотя в некоторых регионах она в результате пересчета несколько снизилась. Именно в процентах от НДО земли в договорах определяется размер арендной платы. Чтобы уменьшить риски колебания размера арендной платы и обеспечить финансовое планирование аграрных предприятий, в договорах аренды земли частной собственности начали отходить от определения арендной платы в процентах от НДО. Дальнейшее увеличение арендной платы за землю в 2020 году объясняется активным проведением земельной реформы и ожидаемым открытием рынка земли", - рассказала Юрченко.

На сегодня наибольший размер арендной платы в гривневом эквиваленте наблюдается в центральных областях Украины. А вот наибольший рост в процентном соотношение арендной платы в 2020 году по сравнению к 2019 году произошел в Черниговской области - на 19%.

Один из крупнейших размеров арендной платы - в Винницкой области. Однако в 2020 году арендная плата в этом регионе почти не выросла по сравнению с 2019 годом. Это объясняется стремительным ростом арендной платы до 2019 года, а также неблагоприятными погодными условиями 2020 года.

Более низкий размер арендной платы в южных и восточных областях объясняется более низкой производительностью земель из-за более засушливого климата. А незначительный рост арендной платы в этих регионах в 2020 году также объясняется потерями из-за засухи.