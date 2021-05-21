"Укравтодор" предупредил об ограничении движения на выездах из Киева в Одессу и Львов

На двух международных трассах – М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев - Чоп – будут частично временно закрыты полосы для движения автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", ограничение движения связано со строительстовм развязок на этих трассах.

"Сейчас строительство двух развязок на этапе, когда необходимо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровые установки", – отмечается в сообщении.

Так, на трассе М-06 Киев - Чоп - км 21+767 (Стоянка) левый проезд в направлении Киева будет закрыт с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00). Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова).

На трассе М-05 Киев - Одесса км 15+390 возле села Чабаны правый проезд в направлении Одессы будет закрыт с 25 мая (с 6:00) до 1 июня (17:00). Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева).