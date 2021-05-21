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СБУ разоблачила хакеров, воровавших данные через приложения для Instagram

Новини БізнесЦензор IT

СБУ разоблачила хакеров, воровавших данные через приложения для Instagram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группу хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение.

Как сообщает пресс-центр СБУ, участники группы размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинам и паролям.

Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинамы.

Киберспециалисты СБУ также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте "Olx", электронным кошелькам типа "Qiwi" и "Yandex", видеохостингу "Youtube".

Во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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