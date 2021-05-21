Кабмин назначил временного главу "Укравтодора"
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Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина № 488-р от 21 мая обнародовано на официальном правителственном портале.
Другим своим распоряжением №486-р от 21 мая Кабмин уволил с должности главы "Укравтодора" Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне назначила министром инфраструктуры.
Как сообщалось, Кузькин был назначен первым заместителем главы "Укравтодора" в июне 2020 года.
До этого с ноября 2019 года Кузькин занимал должность руководителя Департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".
Ранее он работал директором Департамента местных бюджетов Министерства финансов. В 2010 году занимал должность заместителя Министра финансов.
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