Рада вновь отказалась принять законопроект о контроле за промышленными выбросами

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".

Как передает БизнесЦензор, предложение принять законопроект №4167 за основу поддержали 213 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение вернуть документ в парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержаил 242 нардепа.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван имплементировать в законодательство Украины Директиву 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года, принятую с целью предотвращения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ и контроль операций в сфере управления отходами.

Законопроект разработан во исполнение указа президента Владимира Зеленского №837 от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", его принятие является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Проект закона предусматривает внедрение интегрированных разрешений на выбросы по европейскому образцу, а также требований к мониторингу выбросов и контролю субъектов хозяйствования, которые получили такое разрешение.

Как сообщалось, Верховная Рада в феврале уже направляла этот законопроект на доработку.