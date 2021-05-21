"Нибулон" возобновит пассажирские перевозки из Херсона с 4 июня

ООО СП "Нибулон" с начала июня возобновит сезон пассажирских водных перевозок.

Согласно информации на сайте компании, с 4 июня будут запущены регулярные рейсы по маршруту Новая Каховка - Херсон - Голая Пристань.

Рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам утром и вечером.

С 19 июня "Нибулон" планирует запустить рейсы на Кинбурнскую косу из Николаева и Очакова. Из Николаева на Кинбурнскую косу можно будет отправиться каждый день, кроме вторника. Рейсы из Очакова будут выполняться ежедневно.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

Основателем, гендиректором и основным владельцем компании "Нибулон" является Алексей Вадатурский, который ранее неоднократно называл холдинг "семейным бизнесом". Бывший народный депутат и его сын Андрей Вадатурский указывал в электронной декларации, что ему принадлежат 20% акций компании.