БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1675 відвідувачів онлайн
Новини НерухомістьКорпоративні відносини
912 0
купівля (1257) Dragon Capital (140)

Dragon Capital купил крупный логистический комплекс под Киевом

Новини БізнесЦензор Нерухомість Корпоративні відносини

Dragon Capital купил крупный логистический комплекс под Киевом

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению офисно-логистического комплекса "Амтел" в селе Белогородка Киевской области у международной девелоперской компании Amtel Properties.

Согласно пресс-релизу Dragon Capital, площадь комплекса составляет 100,2 тыс. кв. м.

Логистический комплекс класса "А" расположен непосредственно на фасаде трассы T1012, между Одесской и Житомирской трассами в 6-ти км от кольцевой дороги Киева.

"Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса в наш портфель складской недвижимости. Комплекс "Амтел" станет крупнейшим объектом в нашем портфеле, а его покупка позволит нарастить площадь складов под нашим управлением на правом берегу Днепра до 294 тыс. кв.м, и в целом в Украине – до 391 тыс. кв.м", – отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

По словам Тимочко, эта инвестиция подтверждает веру группы компаний в перспективность сектора складской и промышленной недвижимости в Украине. В частности, Dragon Capital планирует продолжать инвестиционную активность в этом секторе, в том числе через реализацию индустриальных парков Е40 в Киеве и М10 во Львове. В этом году планируется начало строительства первых очередей этих проектов площадью 25 500 кв. м и 14 500 кв. м соответственно.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 