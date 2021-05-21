Dragon Capital купил крупный логистический комплекс под Киевом

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению офисно-логистического комплекса "Амтел" в селе Белогородка Киевской области у международной девелоперской компании Amtel Properties.

Согласно пресс-релизу Dragon Capital, площадь комплекса составляет 100,2 тыс. кв. м.

Логистический комплекс класса "А" расположен непосредственно на фасаде трассы T1012, между Одесской и Житомирской трассами в 6-ти км от кольцевой дороги Киева.

"Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса в наш портфель складской недвижимости. Комплекс "Амтел" станет крупнейшим объектом в нашем портфеле, а его покупка позволит нарастить площадь складов под нашим управлением на правом берегу Днепра до 294 тыс. кв.м, и в целом в Украине – до 391 тыс. кв.м", – отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

По словам Тимочко, эта инвестиция подтверждает веру группы компаний в перспективность сектора складской и промышленной недвижимости в Украине. В частности, Dragon Capital планирует продолжать инвестиционную активность в этом секторе, в том числе через реализацию индустриальных парков Е40 в Киеве и М10 во Львове. В этом году планируется начало строительства первых очередей этих проектов площадью 25 500 кв. м и 14 500 кв. м соответственно.