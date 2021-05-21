Нацполиция обнаружила схему нелегального ввоза автомобилей из России

Жители Харьковской области организовали схему незаконного ввоза на территорию Украины автомобилей из Российской Федерации.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, автомобили завозили в обход пограничных пропускных пунктов, без соответствующих процедур растаможивания и регистрации, затем на них меняли регистрационные номерные знаки, чтобы использовать авто в Украине.

21 мая в рамках уголовного производства по факту замены идентификационных номеров автомобилей без разрешения соответствующих органов (ст. 290 УК Украины) на территории с. Липцы и Циркуны Нацполицией были проведены обыски.

"В ходе обысков обнаружено и изъято 14 автомобилей с номерами других автомобилей. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела и решается вопрос об уведомлении о подозрении лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления", – сказано в сообщении.