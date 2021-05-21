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Нацкомиссия утвердила план развития ГТС Украины до 2030 года стоимостью 37 миллиардов

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Нацкомиссия утвердила план развития ГТС Украины до 2030 года стоимостью 37 миллиардов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила план развития газотранспортной системы Украины на 2021 - 2030 годы.

В соответствии с утвержденным планом, сумма инвестиций в вмодернизацию и оптимизацию системы ГТС в течение десяти лет составит 37,3 млрд грн (без НДС), сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Ожидается, что по итогам выполнения 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на Оператора ГТС Украины производственных задач по транспортировке газа, обеспечение надежной и безаварийной работы ГТС страны.

"С учетом вызовов на рынке газа, а также рисков строительства обходных газопроводов мы максимально эффективно работаем над подготовкой украинской ГТС к работе в различных сценариях", – отметил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Так, с начала года инвестиции в развитие газотранспортной системы составили 2 млрд грн, а до конца года эта сумма может достичь 10 млрд грн.

"Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонт, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы", – уточнил Макогон.

Автор: Михайло Орлюк
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