Нацкомиссия утвердила план развития ГТС Украины до 2030 года стоимостью 37 миллиардов
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила план развития газотранспортной системы Украины на 2021 - 2030 годы.
В соответствии с утвержденным планом, сумма инвестиций в вмодернизацию и оптимизацию системы ГТС в течение десяти лет составит 37,3 млрд грн (без НДС), сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".
Ожидается, что по итогам выполнения 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на Оператора ГТС Украины производственных задач по транспортировке газа, обеспечение надежной и безаварийной работы ГТС страны.
"С учетом вызовов на рынке газа, а также рисков строительства обходных газопроводов мы максимально эффективно работаем над подготовкой украинской ГТС к работе в различных сценариях", – отметил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.
Так, с начала года инвестиции в развитие газотранспортной системы составили 2 млрд грн, а до конца года эта сумма может достичь 10 млрд грн.
"Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонт, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы", – уточнил Макогон.
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