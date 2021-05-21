Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Министерство экономики в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%.

Об этом экс-министр Игорь Петрашко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, – это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", – сказал Петрашко.

При этом он отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя – 2% при ожидаемых 3% проседания.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – уточнил экс-министр.

При этом, по его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% с 4,2%, прежде всего из-за вызванных карантинными ограничениями потерь, но в то же время улучшил прогноз на 2022 год – до 4% с 3,8%.

ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.