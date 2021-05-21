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Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Министерство экономики в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%.

Об этом экс-министр Игорь Петрашко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, – это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", – сказал Петрашко.

При этом он отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя – 2% при ожидаемых 3% проседания.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – уточнил экс-министр.

При этом, по его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Ранее Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% с 4,2%, прежде всего из-за вызванных карантинными ограничениями потерь, но в то же время улучшил прогноз на 2022 год – до 4% с 3,8%.

ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+12
Что они курят такое? По ощущениям большинства моих партнеров и клиентов, ситуация сейчас напоминает нулевые годы. Такой жопы во всем не было с того времени. И цифры по падению экономики и финансов, росту долгов и прочее только подтверждают эти мысли.
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21.05.2021 16:31
+10
Вот интересно откуда они берут годовой рост 4% если 1 квартале падение -2%. Или думают что к концу года экономика как рванет вверх на 6-7%.
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21.05.2021 16:44
+9
*****, так шо - снова вовка-шмаркля вчера открыто брехало зебилам о "росте Ыканоимки Украины"?)
Получается, оно вчера врало и про "зарплаты и пенсии уравнялись в Украине и Польше"?)) Нет роста ВВП - нет роста зп.. зато есть рост инфляции, кредитов и госдолга..
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21.05.2021 17:54
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Что они курят такое? По ощущениям большинства моих партнеров и клиентов, ситуация сейчас напоминает нулевые годы. Такой жопы во всем не было с того времени. И цифры по падению экономики и финансов, росту долгов и прочее только подтверждают эти мысли.
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21.05.2021 16:31 Відповісти
Вот интересно откуда они берут годовой рост 4% если 1 квартале падение -2%. Или думают что к концу года экономика как рванет вверх на 6-7%.
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21.05.2021 16:44 Відповісти
Шо ж такое, а как же "мы стоим на пороге экономического пропрыва" обьявленное зелупой год назад?
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21.05.2021 17:03 Відповісти
Так и стоим на пороге.
Дверь закрыта, а ключа нет...
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21.05.2021 23:15 Відповісти
В принципе частично обещание выполнил- 7% роста как при Порохе больше нет
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21.05.2021 17:33 Відповісти
*****, так шо - снова вовка-шмаркля вчера открыто брехало зебилам о "росте Ыканоимки Украины"?)
Получается, оно вчера врало и про "зарплаты и пенсии уравнялись в Украине и Польше"?)) Нет роста ВВП - нет роста зп.. зато есть рост инфляции, кредитов и госдолга..
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21.05.2021 17:54 Відповісти
Перше - не буде +4,1% відправити на нари.
Друге - що там у олігархів приросте в 2021 р. ?
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21.05.2021 18:51 Відповісти
Фантастика, даже рост пром производства где то увидели ))))) ох и сказочники
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22.05.2021 09:29 Відповісти
Автор статьи ,у вас картинка вверх тормашками..,правильно будет стрелка вниз... Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины - Цензор.НЕТ 6391
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22.05.2021 18:13 Відповісти
А чьто по этому думает таварищь Зеленский?
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23.05.2021 09:28 Відповісти
У нас немае взагалі ВВП
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23.05.2021 16:51 Відповісти
Положительная динамики ,отрицательного роста 🤦🙄
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24.05.2021 08:49 Відповісти
Scorpman Y ,а вы и поверили , тут уже в Польшу уезжают ,такие замшелые камни , я и не думал , что некоторые способны на переезд , так ещё и семьи перевозят . Если все легально ,поляки на детей платят деньги + школа . 🤔🙄
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24.05.2021 08:54 Відповісти
 
 