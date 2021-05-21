БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1647 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
3 975 1
пенсіонери (402) пенсія (622) НКЦПФР (237) Нацкомфінпослуг (78)

Нацкомиссия запретила двум негосударственным пенсионным фондам заключать новые контракты

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацкомиссия запретила двум негосударственным пенсионным фондам заключать новые контракты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запретила Открытым негосударственным пенсионным фондам "НИКА" и "Пенсионная опека" (оба - Полтава) заключать новые пенсионные контракты с участниками системы накопительного пенсионного обеспечения.

Как сообщают в Нацкомиссии, такие решения были приняты с целью защиты имущественных прав и законных интересов участников негосударственного пенсионного обеспечения. Поскольку в деятельности фондов выявлены грубые нарушения закона Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении". В частности, нарушения касаются условий проведения замены лица, осуществляющего деятельность по управлению активами пенсионных фондов, передает Интерфакс-Украина. 

"Впервые в истории регулятора приняты решения о запрете заключения пенсионных контрактов пенсионными фондами. Наши действия, прежде всего, направлены на защиту прав участников этих фондов. Комиссия подходит к этому вопросу комплексно, уже направлены запросы на получение информации о правонарушении. Также регулятор принимает ряд других мероприятий в рамках норм действующего законодательства", - отметил член комиссии Юрий Бойко.

Открытый НПФ "Пенсионная опека" зарегистрирован в 2006 году. Учредителем является ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "ОПЕКА". Участниками фонда являются 1423 человека. Чистая стоимость активов 1,996 млн грн, пенсионные взносы 1,364 млн грн, пенсионные выплаты 890,05 тыс. грн.

ОНПФ "НИКА" зарегистрирован в 2006 году.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неужели есть "самоубийцы",которые доверили свои деньги(в данном случае жизнь) этим фондам? Ну тогда заготавливайте уже сейчас плакаты,для будущих протестов с требованием вернуть накопления."Цезарю-цезарево..."
показати весь коментар
21.05.2021 15:20 Відповісти
 
 