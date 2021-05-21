Назначенный Венедиктовой прокурор вновь закрыл дело "Роттердам+"
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Назначенный генпрокурором Ириной Венедиктовой новый руководитель группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" принял решение закрыть расследование в четвертый раз.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Решение нового старшего группы прокуроров – Дениса Демкива – о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов", – подчеркивают в НАБУ.
В сообщении отмечается, что прокурор также отказался заслушать дело в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы.
"Он проигнорировал и мнение своего коллеги – прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, – который готов представить обвинение в суде", – указывают в НАБУ.
В Бюро подчеркивают, что судьбу дела "Роттердам+" должен решить суд – только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами доказательств. Поэтому НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+" у и.о. руководителя САП.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам
Как сообщалось, 5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшого группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды принимал решение закрыть расследование и три раза его решения были отменены.
Напомним, в апреле руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение закрыть расследование, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако и.о. главы САП Максим Грищук отменил это решение. Аналогичным образом решение прокурора закрыть дело было отменено в январе.
Посла этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала проверку прокурора Пономаренко.
27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+". НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.
Однако в конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".
Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.
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20.05.21 11:42 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист
Посадимо і Бєнєдіктову, і її прокурорчика, і шоколадного Вовка, і Ахмєтку з Порохнявим, і Зелену Шмарклю.
Так кто и почему критикует формулу Роттердам+?
Тут есть два момента - коммерческий и политический. Есть энергоемкие отрасли промышленности, цена на электроэнергию для которых очень важна. К примеру, ферросплавные заводы, где доля э/э в себестоимости доходит до 50%. Логично, что собственники этих предприятий (они же собственники многих СМИ) желают получать электроэнергию по заниженной цене и противодействуют любым инициативам, которые ведут к ее повышению.
1.за цену угля в ордло;
2.за повышение почти в два раза за э/э и КАЖДЫЙ потребленный товар и услугу,где используется э/э;
3.за дотации и супсидии шахтерам госшахт,уголь которых лежал миллионами тонн на складах и НЕ покупался "ПАТАМУ ШТО" некий олигарх из своих"ростовских шахт" из ордло возил уголек на свои же ТЭС по " прозрачному ВРОТЕРДАМУ";
4. Убили атомную энергетику ибо топили угольком вместо ТВЕЛ,что бы заработали ВСЕ причастные к "прозрачному ценообразованию".
Если Вы мазохист и вам нравиться платить деньги "бедным миллиардерам" это ваше дело,но не надо дичь разгонять что это хорошо.Дорогая энергия ЭТО ПЛОХО и для вас как для потребителя и для бизнеса( посмотрите цены в ЕС на э/э для промышленности,они НИЖЕ в два раза чем для населения и НИЖЕ чем для украинской промышленности и сферы услуг. Наши "политологи-уроды" показывают таблички где цена за э/э в Украине берется 90 копеек( менее 100квт потребления),а в ЕС МАКСИМАЛЬНЫЙ тариф ,например в Германии почти 10 гр.,и махают о какая в Украине "дешевизна" По факту в Германии порядка 3.5тысяч поставщиков,которые часто продают э/э НИЖЕ чем мы покупаем. Но этого в табличках Вам не покажут. И ГОСУДАРСТВО ЖЕСТКО следит за тем что бы компания НЕ повышала тариф более чем на 2% и то только по НОВОМУ контракту,который заключается после года( период когда цена НЕ меняется) и при переходе к новому поставщику вы получаете бонусы и снижение цены. А таким как вы, Васям, говорят что постоянное повышение тарифа хорошо. При этом ВСЕ предшествующие повышения( для развития сетей,инфраструктуры,модернизации,экологии...) странным образом никак положительно НЕ повлияли на улучшения,ради которых было произведено. Единственно Ваш кошелечек стал намного прозрачнее( как ваш ротердам) ,потому что кроме непосредственных платежей за э/э ВЫ заплатили за повышение э/э в КАЖДОМ товаре и услуге,которую потребили. Для Ахметова,Коломойского,Григоришина,Суркисов....- хорошо. А вы в качестве,ну понимаете кого( Буратино).