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Фонд гарантирования выставит на продажу кредиты банка "Финансовая инициатива" с дисконтом 99%

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Фонд гарантирования выставит на продажу кредиты банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит повторно выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов ПАО "КБ "Финансовая инициатива", который пребывает в ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги назначены на 28 мая в системе Prozorro.Продажи.

Основа пула – 151 право требование по кредитным договорам юрлиц (составляет более 99% балансовой стоимости пула). Также в него вошли дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности физлиц. В обеспечении по кредитам – коммерческая недвижимость площадью 254 кв. м, расположенная в Хмельницкой области, а также оборудование, товары, депозиты и имущественные права.

Общая сумма задолженности по активам в составе пула – 11,23 млрд грн. По всем кредитам отсутствует полный пакет документов. Ранее эти активы уже выставлялись на продажу – отдельно и в пулах, но пока не были куплены.

Начальная цена лота – 78,1 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этих активов, Фонда направит на расчет с кредиторами банка.

Напомним, 22 мая 2019 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" сроком на два года. Постановление НБУ об отнесении ПАО "КБ "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных" было принято еще 23 июня 2015 года. Однако ликвидация банка не могла начаться из-за решений судов.

ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" основан в 2005 году.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд гарантирования


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