Канадская Fairfax скупила 10% акций крупнейшего производителя яиц "Овостар"

Международная страховая группа Fairfax Financial Holdings (Канада) 20 мая увеличила долю в капитале компании Ovostar Union с 5,35% до 10,39%.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, теперь Fairfax времени владеет 0,62 млн из 6 млн акций Ovostar, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным биржи, по состоянию на 31 марта 2021 года акциями Ovostar Union владели: Prime One Capital Limited (67,93%), контролируемая гендиректором "Овостара" Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко; Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (9,94%), Fairfax Financial Holdings Limited (5,35%), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny (5,02%).

Fairfax Holdings в марте 2021 года уведомил посольство Канады в Украине о судебных разбирательствах вокруг приобретенного "Овостаром" в 2018 году ЗАО "Макарово" (Киевская обл.), бывшие собственники которого обвиняют "Овостар" в намеренном банкротстве компании для покупки данного актива.

Группа компаний "Овостар Юнион" – вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Как сообщалось, в 2019 году Fairfax Financial Holdings приобрела контрольный пакет акций страховой компании "Универсальная", а также выкупила у французской АХА Group ее дочерние компании в Украине – ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизнь".

В 2016 году Fаirfax приобрела 100% СК "QBE Украина", позже переименовав ее в "Колоннейд Украина".

Fairfax также принадлежит около 29% акций одного из крупнейших производителей сахара в Украине агропромышленного холдинга "Астарта".