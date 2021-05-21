Процедура банкротства "АвтоКрАза" должна завершиться до конца года, – вице-премьер-министр
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Процедура банкротства АО "АвтоКрАЗ" должна завершиться до конца 2021 года, что позволит снять негативное влияние этого правового положения компании на процесс оборонных закупок.
Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает "Интерфакс-Украина".
"Банкротство АО "АвтоКрАЗ" является ответной мерой на угрозы его рейдерского захвата. Насколько мне известно, до конца текущего года все процессы, связанные с этой процедурой, должны быть завершены. И это важно, ведь, и я это неоднократно подчеркивал, текущее правовое положение предприятия негативно влияет на процесс оборонных закупок. Надеюсь, этот вопрос вскоре будет снят акционерами с повестки дня и "АвтоКрАЗ" будет нормально работать", - отметил Уруский агентству.
Он также выразил надежду, что закупку продукции для нужд ВСУ и правоохранительных органов не усложнит продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц пула кредитов неплатежеспособных банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом предприятий группы КРАЗ финкомпании "Финтакт" за 269 млн грн.
"Для внутренних и внешних заказчиков главное - качественная продукция, своевременно поступающая потребителям, а для предприятия - загруженность и возможность развития. Как по мне, важно, чтобы страна с многолетним опытом и реальным мощным потенциалом по производству грузовиков, образцы которой известны во всем мире, не утратила технологические возможности, а развивала их, улучшая позиции на рынке. И собственник это глубоко должен осознавать", - пояснил министр.
В то же время Уруский не исключил возможности вхождения предприятий группы КРАЗ в новые холдинги, которые будут формироваться на базе "Укроборонпрома".
Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".
Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.
Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.
Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае 2020 года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал за 269 млн грн ФК "Финтакт" пул кредитов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и Дельта Банка, в числе залогов по которым Кременчугский автозавод (Головное предприятие группы КРАЗ) и Полтавский автоагрегатный завод.
До 2021 года бенефициарами "ФК "Финтакт" числились, в т.ч., Олег Артеменко и Николай Похилько. Однако, по информации Finbalance, физлица с такими же именами работали в банке "Финансы и кредит" и других структурах Константина Жеваго – главного акционера "АвтоКрАЗа".
АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.
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