Из "Нафтогаза" уволились еще два топ-менеджера

Директор дивизиона "Трейдинг" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс, а также директор НАК по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникации) НАК Алена Осмоловская решили прекратить свою работу в компании.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", Виллем Коппульс работал в компании с мая 2020 года.

Временно исполнять обязанности директора дивизиона "Трейдинг" будет Отто Ватерландер, главный исполнительный директор группы "Нафтогаз".

И.о. генерального директора "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" назначена Ирина Журавлева, начальник департамента по операционной деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Директор по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникации) НАК "Нафтогаз Украины" Алена Осмоловская сообщила о своем решении покинуть компанию в Facebook.

Осмоловская возглавила GR-направление "Нафтогаза" в апреле 2020 года, PR-направление – в 2014 году. До прихода в НАК работала директором по маркетингу и коммуникациям Dragon Capital и директором по корпоративным финансам и связям с общественностью девелоперской компании "ХХІ век".

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Как сообщалось, ранее о своем увольнении сообщил сотрудник НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.